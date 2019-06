Der Autor

Der Autor Hanno Kube lehrt Öffentliches Recht an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg und ist Direktor des dortigen Instituts für Finanz- und Steuerrecht. In Heidelberg hat Kube (48) größere Teile seiner Ausbildung absolviert, er war Assistent des späteren Bundesverfassungsrichters Paul Kirchhof. Nach der Habilitation wechselte er an die Katholische Universität Eichstätt, dann nach Mainz, bevor er Kirchhofs Nachfolger in Heidelberg wurde. Wie sein Lehrer wirbt Kube für ein einfaches, verständliches und prinzipienfestes Steuerrecht. Entsprechend kritisch begleitet er die Steuerpolitik der großen Koalition, die diesen Maßstäben nicht gerecht wird.

