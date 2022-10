Stuttgart-Stammheim : Warum der ehemalige „RAF-Gerichtssaal“ abgerissen wird

2019 wurde hier zum letzten Mal Recht gesprochen: Der Verhandlungssaal in der Mehrzweckhalle in Stuttgart-Stammheim Bild: Verena Müller

An den 192 Verhandlungstagen im Prozess gegen die erste RAF-Generation muss es in der Mehrzweckhalle in Stuttgart-Stammheim manchmal auch sehr langweilig gewesen sein. Das lag vielleicht an den redundanten Tiraden gegen das „imperialistische Schweinesystem“, die von den Angeklagten Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe immer wieder vorgetragen wurden. Wäre es anders gewesen, dann hätten sich die Justizwachtmeister im Durchgang vom fensterlosen Besprechungszimmer der Richter zum Verhandlungssaal mit den orangefarbenen Schalensitzen vermutlich nicht mit Strichlisten und Kreideschmierereien verewigt.

Sie blieben erhalten in dem Gebäude, in dem zwischen 1975 und 1977 die erste RAF-Generation auf der Anklagebank saß. In ein paar Monaten schon wird das Mehrzweckgebäude wahrscheinlich abgerissen, dann wird ein Symbolort der Geschichte des deutschen Linksterrorismus in Schutt und Asche liegen. In einigen Jahren soll an diesem historischen Ort ein modernes Haftkrankenhaus mit 205 Plätzen stehen, dessen Schwerpunkt auf der Behandlung psychiatrischer Patienten aus den Justizvollzugsanstalten des Landes liegen soll.