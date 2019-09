Angriff auf Polen 1939 : Die Kosten des Krieges

„Die Truppe marschierte schweigend, ohne ein Lied! Auch an den Bürgersteigen stand man still mit sorgenvollen Gesichtern; nur hier und da wurde ein Zuruf laut.“ So schrieb der Frontoffizier Erich Mende über den 1. September 1939. Mende, später mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet, wurde nach dem Krieg FDP-Vorsitzender und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Auch der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker war als Soldat beim Einmarsch in Polen dabei, sein Bruder Heinrich fiel einen Tag später in der Tucheler Heide.

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. F.A.Z.



Diese Generation kannte den Ersten Weltkrieg nicht mehr aus eigenem Erleben, aber: „Wir hatten von den lauten und lärmenden, fröhlichen Szenen bei Kriegsausbruch im August 1914 gehört und manche Bilder davon gesehen. Diesmal sah es ganz anders aus! Keine Marschmusik, keine jubelnden Menschen, keine demonstrative Begeisterung...“ schrieb Mende.