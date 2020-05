Urteil gegen BND : Geheimdienst in Gefahr

Über Monate planten zwei junge Männer in Sankt Petersburg einen Anschlag. Sie tauschten sich mit Terroristen des „Islamischen Staates“ im Netz aus, schworen dem inzwischen getöteten Anführer Abu Bakr al-Baghdadi die Treue und kundschafteten Ziele in der Stadt aus: ein Einkaufszentrum und die berühmte Kasaner Kathedrale. An Neujahr 2020 sollte es so weit sein. Doch der russische Geheimdienst kam ihnen zuvor. Beamte des FSB stürmten die Wohnungen der Männer. Ein Video zeigt, wie vermummte Agenten sie festnehmen und abführen.

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurt Allgemeinen Sonntagszeitung F.A.Z.



Die Aktion war ein Erfolg für den FSB. Möglich aber war sie nur durch die Amerikaner. Die hatten die Russen auf die Spur der Männer gebracht. Der Hinweis war so wertvoll, dass Russlands Präsident Wladimir Putin zum Hörer griff und Präsident Donald Trump persönlich dankte. Trump wiederum sprach auf Twitter von einer „großartigen“ und „wichtigen Kooperation“.