Ansaar International verboten : „Wer den Terror bekämpfen will, muss seine Geldquellen austrocknen“

Wenn der Bundesinnenminister einen extremistischen Verein verbietet, wird das meist mit einer großangelegten Polizeiaktion in den frühen Morgenstunden durchgesetzt. So verhielt es sich am Mittwoch auch mit dem salafistischen Hilfs- und Spendensammelverein Ansaar International und all seinen Ablegern wie der World Wide Resistance Help (WWR) mit Sitz in Neuss. Mehrere hundert Beamte rückten in zehn Bundesländern aus, um rund 90 Wohnungen und Geschäftsräume zu durchsuchen. Schwerpunkt mit 37 Objekten war Nordrhein-Westfalen; in Düsseldorf war der Verein 2012 gegründet worden, hier hatte er seinen Hauptsitz.

Als die Aktion noch lief, äußerte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin, Ansaar International habe Geld gesammelt, um es „unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe“ an ausländische Terrororganisationen weiterzuleiten, insbesondere die Al-Nusra-Front in Syrien, an die palästinensische Hamas oder an Al-Schabab in Somalia. Der Verein richte sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung, die verfassungsmäßige Ordnung und verfolge gegen die Strafgesetze gerichtete Zwecke und Tätigkeiten, so Seehofer. „Wer den Terror bekämpfen will, muss seine Geldquellen austrocknen.“

Mehr als eine halbe Million Euro sichergestellt

Wenig später informierte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) in Düsseldorf über erste Zwischenergebnisse der Großaktion. Neben einem sechsstelligen Bargeldbetrag sei auch mehr als eine halbe Million Euro auf zwei Konten sichergestellt worden. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz habe „wesentliche und äußerst umfangreiche Erkenntnisse“ zu dem Verfahren beigetragen und damit „maßgeblich dazu beigetragen, dass der Verein und seine Machenschaften bundesweit gestoppt wurden“.

Die Düsseldorfer Behörde hatte schon kurz nach der Gründung von Ansaar International mit der Beobachtung des Vereins begonnen. Wie bei diversen anderen nach außen hin wohltätigen salafistischen Organisationen hegten die Sicherheitsbehörden früh den Verdacht der Terrorunterstützung. Joel K., der Gründer der Organisation, wies stets alle Vorwürfe zurück. Ansaar International habe Geld für den Bau von Waisendörfern, Brunnen, Koranschulen oder Moscheen gesammelt.

Doch der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hielt den Verein für gefährlich, erwähnte ihn seit 2013 in seinen Jahresberichten. Alarmiert waren die Sicherheitsbehörden, als sie personelle Überschneidungen von Ansaar International mit dem Ende 2016 verbotenen Verein „Die wahre Religion/Lies!“ feststellten. Vor zwei Jahren begannen dann Ermittlungen des Generalbundesanwalts und das vereinsrechtliche Verfahren von Bundesinnenminister Seehofer gegen Ansaar International.

Im April 2019 kam es zu einer ersten bundesweiten Razzia, bei der umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden konnte – das aber allem Anschein nach nicht ausreichte, um den Verein schon damals zu verbieten. Zuletzt gab es dann vor wenigen Tagen wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung Durchsuchungen bei drei Beschuldigten. Darunter ist auch ein Anwalt aus Düsseldorf, der ein nach der Razzia vor zwei Jahren neu eingerichtetes Ansaar-International-Spendenkonto führte. Der Mann steht auch im Verdacht, 200.000 Euro von dem treuhänderisch für den Verein verwalteten Geld veruntreut zu haben.

Zum Geflecht der am Mittwoch verbotenen Vereinigungen zählt neben der WWR in Neuss auch die nach dem deutsch-tunesischen ehemaligen Fußballprofi benannte Änis Ben-Hatira Foundation, das Somalische Komitee Information und Beratung in Darmstadt oder der Ummashop in Düsseldorf. Letzterer gehörte zu den unzähligen Aktivitäten, die Ansaar International trotz Beobachtung durch den Verfassungsschutz seit 2017 stetig ausweitete, um sich neben Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen weitere Einnahmequellen zu erschließen. So gab es in Düsseldorf neben dem Ummashop, wo Salafisten Kleidungsstücke der Marke Ansaar Clothing kaufen konnten, auch ein Restaurant und einen Secondhandladen.