Deutsch-französisches Projekt : Wenn Freunde einen Panzer planen

Was in der Autowelt der Mercedes war, ist unter den Kampfpanzern der „Leopard“: Ein technisches Spitzenprodukt kombiniert mit solider deutscher Wertarbeit. Seit 1979 ist die zweite Generation des Leopard in Produktion, sie wird stetig verbessert und an Kampfkraft gesteigert. Derzeit wird die Variante Leopard 2A7V gebaut, 62 Tonnen und eine überaus treffsichere Kanone werden von einer 1500-PS-Dieselturbine auf bis zu 72 Stundenkilometer getrieben.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Dennoch sind seine Tage gezählt. Im Verteidigungsministerium wird nach 40 Jahren stetiger Fortentwicklung für die kommenden Jahrzehnte ein neuer Panzer gefordert, nicht die achte oder neunte Fortentwicklung der bisherigen Karosserie. Lange galten Panzer als überflüssige Kolosse aus dem vorigen Jahrhundert. Deutschland rüstete ab, ebenso wie alle anderen europäischen Nationen. Von einst rund 2100 Leopard-Tanks sind der Panzertruppe noch um die 220 Stück verblieben.