5G-Netz verbraucht Energie : Daten fressen Strom

Das Netz kennt kein Schweigen, niemals, nicht mal ein kurzes Innehalten. Für das Netz gibt es nur eins: Bewegung, nach vorn schauen. Kein Streit über Missbrauch und Manipulation hat bisher dieses gute Gefühl und die Glorifizierungen beenden können. Immer noch wird jeder Klick genommen wie ein Vorpreschen in die Zukunft – jeder Aufruf ein Stück mehr Freiheit, mehr Demokratie, mehr Weltwissen, für viele auch mehr Luxus.

Der gefühlte digitale Wohlstand wächst weiter, und er wächst exponentiell. Deshalb war die vergangene Woche ein besonderer Moment in fünfzig Jahren Geschichte des Internet. Die nationalen Frequenzen des 5G-Netzes sind verteilt, Milliarden fließen zurück in die digitale Infrastruktur. Bald wird das Internet der Dinge, werden all die vernetzten Geräte, Roboter, Fabriken und autonomen oder halbautonomen Autos, gesteuert von Künstlicher Intelligenz, überall auf dem Globus den Datenfluss vertausendfachen. Ach was: Die Algorithmen werden die Welt in ein warmes Datenmeer tauchen.

Genau das aber wäre einen Augenblick des Innehaltens wert. Denn auch Daten fallen nicht vom Himmel. Wo sie in Massen fließen, werden Ressourcen verbraucht. Und je schneller die Daten fließen müssen, desto größer der Verbrauch an Rechnern, Rohstoffen und Energie. Alle rüsten auf und verursachen Kosten. Auch die Algorithmen, die als „smarte“ und umweltschonende Allzwecklösungen für unseren Alltag und die Industrie entwickelt werden, können nicht stromlos mit Bits und Bytes gespeist werden.

Jede selbstlernende Maschine muss trainiert werden

Big Data wird zum Stromfresser – und liegt damit immer schwerer im ökologischen Rucksack der digitalen Zivilisation. Jede selbstlernende Maschine muss wochenlang trainiert werden, ehe sie alltagstauglich ist, dazu müssen bei einer Sprachsoftware Energiemengen vorgehalten werden, die beim derzeitigen Energiemix zu Kohlendioxidemissionen von fünf Durchschnittsautos führen. Ein Fünftel des rapide wachsenden Energiekonsums der Digitalwirtschaft auf der ganzen Welt geht inzwischen auf das Konto der Kryptowährung Bitcoin.

Mehr zum Thema 1/

Die digitale, dezentrale Geldwirtschaft beschäftigt pausenlos Millionen Rechner und Server rund um den Globus, jeder einzelne Geldtransfer schluckt die vieltausendfache Energiemenge einer konventionellen Bank- oder Kredtikartentransaktion. Bitcoin braucht schon jetzt so viel Energie wie ein Kleinstaat oder eine europäische Metropole wie Hamburg. Und das ist erst der Anfang.

Solange nur Smartphones und Youtube die Daten-Schwergewichte bilden, erreichen die Treibhausgasemissionen der Digitalisierung weltweit noch einstellige Prozentwerte. Doch die Wachstumsraten sind gewaltig. Mit der Ausbaustufe 5G wird der Turbo gezündet. Auf den erneuerbaren Energien liegt eine gewaltige Last, die Internetkonzerne wollen ihre Revolution so grün aussehen lassen wie möglich.

Verschwiegen wird, dass die Regenerativen damit überfordert sein könnten, wenn nicht erheblich mehr investiert und die Energiewende auf der ganzen Welt forciert wird. 2015 hatten die Vereinten Nationen die siebzehn Nachhaltigkeitsziele für 2030 formuliert. Die Digitalisierung kommt darin so gut wie nicht vor. Dabei ist ohne sie globale Nachhaltigkeit kaum realistisch.