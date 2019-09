Wechsel in die Wirtschaft : Warum Burkhard Lischka kein Politiker mehr sein will

Der pragmatische Stil des SPD-Innenpolitikers Burkhard Lischka passt gut zu einer Regierungspartei – was sagt es über die SPD, dass Lischka nun in die Privatwirtschaft wechselt?

Burkhard Lischka sitzt in seinem Büro und ist gelöster Stimmung. Vorhin hat er eine Rede im Bundestag mit einem Satz beendet, der überhaupt nicht zu ihm passt: „Hinten kackt die Ente.“ Soll heißen: Wichtig ist, was am Ende herauskommt. Lischka hatte schon vor Jahren im privaten Kreis versprochen, den Spruch irgendwann in eine Rede hineinzuschmuggeln. Heute bot sich die finale Gelegenheit. Es war Lischkas letzte Rede im Bundestag. Seine persönliche Internetseite ist schon abgeschaltet, Ende des Monats endet seine Zeit als Abgeordneter. Sein Amt als SPD-Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt wird der gebürtige Sauerländer im Januar abgegeben.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



In der Öffentlichkeit hat man von der Personalie kaum Notiz genommen. Aufmerksame Fernsehzuschauer mögen sich vielleicht an das Gesicht des Zwei-Meter-Mannes mit dem Bürstenhaarschnitt erinnern. Lischka war in den vergangenen Jahren ab und an in den Nachrichtensendungen zu sehen und durfte dort in knappen Sätzen die Sicht der SPD zu den großen Themen der Innenpolitik anreißen: Flüchtlingskrise, Terroranschläge, Bamf-Skandal. Der Abgeordnete aus Magdeburg tat dies stets sachlich und unaufgeregt. Vielleicht war diese Zurückhaltung ein Grund, warum Lischka trotz der Brisanz seiner Themen nicht zum Dauergast großer Talkshows wurde. Der Pfarrerssohn aus dem Sauerland zählt nicht zu den Hauptdarstellern des politischen Betriebs in Berlin.