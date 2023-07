Im Internet machen sie schon Witze. Dass reiche Paare jetzt schon Spenden sammeln sollten, damit sie sich die Weltreise während der Elternzeit noch leisten können. Oder dass manche gezwungen sein könnten, ihr Drittauto zu verkaufen. Alles nur, weil Familienministerin Lisa Paus ihnen kein Elterngeld mehr zahlen will, um Mittel einzusparen, die sie für ihre Kindergrundsicherung braucht. Und tatsächlich: Wer als Paar 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen im Jahr verdient, also etwa 180.000 Euro brutto, kommt wohl auch ohne Elterngeld zurecht.

Trotzdem droht dieser Schritt etwas rückgängig zu machen, wofür das Elterngeld eingeführt wurde. Es sollte traditionelle Rollenbilder gerade bei Menschen mit höherer Bildung und höherem Einkommen aufbrechen. Das Elterngeld ersetzte 2007 das Erziehungsgeld, das nur bedürftige Paare bekamen. Es sollte gerade Akademikerinnen zum Kinderkriegen motivieren – und sie ermuntern, nach der Geburt schnell in den Beruf zurückzukehren. Und es sollte die Gleichberechtigung voranbringen. Deshalb wird es länger gezahlt, wenn auch der Mann es in Anspruch nimmt. Seither ist die Geburtenrate vor allem bei Akademikerinnen gestiegen. Frauen kehren früher und mit mehr Arbeitsstunden in den Beruf zurück. Und es nehmen viel mehr Männer Elternzeit, vor allem die mit hohem Einkommen.

Das Elterngeld hat gezeigt, dass Geld die Familienplanung und Arbeitsteilung beeinflussen kann, auch bei Menschen, die gut oder sogar sehr gut verdienen. Wenn wohlhabende Paare künftig auf 25.200 Euro verzichten müssen – so viel sind 14 Monate lang 1800 Euro – wird das ihr Verhalten beeinflussen. Frauen könnten versuchen, schon vor der Geburt ihre Arbeitszeit zu reduzieren, um unter die Elterngeld-Grenze zu fallen. Oder sie kündigen ihren Job, um in der Elternzeit Arbeitslosengeld zu bekommen, das bei gut verdienenden Frauen höher ausfällt als früher das Elterngeld. Das wäre keine gute Entwicklung.

Wenn gut verdienende Männer seltener Elternzeit nähmen, wäre das ein Verlust

Männer verdienen oft mehr als ihre Partnerinnen, auf ihr Gehalt zu verzichten ist für Paare deshalb teurer. Ganz ohne staatlichen Ausgleich gilt das noch mehr. Gut verdienende Männer werden künftig wohl seltener Elternzeit nehmen. Das ist nicht nur für die Männer ein Verlust, sondern auch für die Gesellschaft. Die kann jeden gut verdienenden Vater gebrauchen, der zwischen anderen Müttern am Sandkasten sitzt, besonders wenn das bedeutet, dass er sich als Chef im Beruf monatelang vertreten lassen muss. Das hätte nämlich eine Signalwirkung. Es sind nun mal meist Männer mit hohem Einkommen, die das Klima in Unternehmen und Gesellschaft prägen. Die wären dann künftig wieder öfter klassische Alleinverdiener.

Mehr zum Thema 1/

Einen solchen Rückschritt kann die „Fortschrittskoalition“ nicht wollen. Bei der Gleichberechtigung hat sie sich hohe Ziele gesetzt. Ihre Arbeitsmarkt- und Familienpolitik soll zu einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen führen. Gleichstellung will sie noch in diesem Jahrzehnt erreichen. Ist es die Ersparnis von 500 Millionen Euro wirklich wert, dass das jetzt schwieriger wird? Anderswo ließe sich mehr Geld einsparen, etwa beim Ehegattensplitting. Wissenschaftler sehen es als wesentlichen Grund dafür an, dass verheiratete Frauen in Deutschland immer noch vergleichsweise wenig arbeiten und verdienen. Es kostet den Staat um die 20 Milliarden Euro im Jahr. Selbst bei einer moderaten Reform wäre hier mehr zu holen.