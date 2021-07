Abschiebung von Asylbewerbern : Warum musste Familie Imerlishvili gehen?

Es war um ein Uhr nachts an einem Donnerstag Mitte Juni, als in Pirna in der Sächsischen Schweiz ein Dutzend Polizeiwagen vor einem Wohnhaus im Zentrum hielt. Der Auftrag: die Familie Imerlishvili, Mutter, Vater und sieben Kinder, binnen einer Stunde reisefertig zu machen, um sie rechtzeitig zum Flughafen nach Leipzig zu bringen. Von dort aus sollte sie eine Chartermaschine noch am Vormittag desselben Tages zurück nach Georgien fliegen.

Augenzeugen zufolge spielten sich dramatische Szenen ab: Die Kinder weinten und schrien, die Mutter packte in Windeseile Taschen zusammen, der Vater drohte, sich aus dem Fenster zu stürzen. Polizisten legten ihm Handschellen an und steckten ihn in eine Zwangsjacke. Noch am Abend demonstrierten auf dem Marktplatz der Kreisstadt mehr als hundert Kollegen, Nachbarn, Freunde und Bekannte, um die Rückkehr der Familie zu erreichen. Inzwischen haben sie auch eine Petition mit gleichem Ziel gestartet.

Familie Imerlishvili lebte seit 2013 in Deutschland, fünf der Kinder sind hier geboren, die älteste Tochter, elf Jahre alt, besuchte die fünfte Klasse des Gymnasiums. Der Vater arbeitete der Sächsischen Zeitung zufolge in Vollzeit als Pfleger, die Mutter war in Teilzeit als Dolmetscherin bei der Caritas und als Haushaltshilfe tätig. Selbst die Ausländerbehörde des Landkreises Sächsische Schweiz teilt auf Anfrage mit, dass der Integrationsstand der Familie „grundlegend als gut zu bezeichnen“ gewesen sei. „So waren beide Elternteile beispielsweise erwerbstätig, konnten den erfolgreichen Abschluss des Tests ‚Leben in Deutschland‘ vorweisen und engagierten sich ehrenamtlich.“ Die Kinder seien in Schule und Kita integriert gewesen. Dennoch musste die Familie Deutschland verlassen, weil ihr Asylantrag endgültig nicht bewilligt worden war.

„Da kommt etwas ins Rutschen“

Die Imerlishvilis sind einer von zahlreichen Abschiebe-Fällen, die in Sachsen derzeit für öffentliches Aufsehen und für großen Ärger in der Regierungskoalition sorgen. Zuletzt traf es zwei weitere gut integrierte georgische Familien mit mehreren Kindern, darunter ein Junge, der beim Zweitligisten Dynamo Dresden im Nachwuchs trainierte.

Empörung erregte auch der Fall des katholischen Christen Faisal Jahangir aus Pakistan, der, obwohl seit vielen Jahren mit einer Deutschen verheiratet und in Vollzeit als Koch tätig, von den Behörden bereits in Abschiebehaft genommen worden war und nur in letzter Minute noch eine Gnadenfrist bekam. Auch hier sind Nachbarn, Freunde, die Kirche, der Arbeitgeber und Arbeitskollegen in Aufregung. „Da kommt gerade etwas ins Rutschen“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Richter, der sich für Jahangir einsetzt. „Solche Fälle werden in der Bevölkerung zunehmend als ungerecht empfunden.“

Beispiele wie diese gibt es beinahe täglich, überall in Deutschland, und es stellt sich die Frage, ob die Bundesrepublik hier womöglich gegen ihre eigenen Interessen handelt. Gastronomiekräfte etwa werden hierzulande händeringend gesucht, mehr noch Pfleger, wie der Familienvater aus Georgien. Mit staatlichen Programmen und großem finanziellen Aufwand wirbt auch Sachsen um Pflegekräfte aus dem Ausland – während es, wie im Fall der Imerlishvilis, Fachkräfte, die bereits im Land sind, mit ebenfalls enormem finanziellen Aufwand wieder außer Landes schafft.

Wachsendes Unverständnis in der Gesellschaft

Das alles ruft wachsendes Unverständnis in der Gesellschaft hervor, zumal sich der Eindruck verfestigt, dass es oft die Falschen trifft. Nämlich diejenigen, die eben nicht untertauchen oder gar straffällig werden – wie jüngst der zu lebenslanger Haft verurteilte Syrer, der in Dresden einen Touristen aus Köln ermordete, oder auch der Tunesier Anis Amri, der 2016 einen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verübte.

Wenn, wie in den genannten Fällen, Abschiebungen scheitern, liegt das häufig an politischen Hindernissen. Das können Abschiebestopps in Bürgerkriegsländer wie Syrien sein oder auch die den Behörden zufolge sehr unterschiedlich ausgeprägte Kooperationsbereitschaft mancher Herkunftsländer bei der Beschaffung von Reisedokumenten. Menschen hingegen, die aus Ländern ohne Abschiebestopp kommen, etwa aus Georgien, und noch dazu Ausweispapiere sowie einen festen Arbeitsplatz und Wohnsitz haben, sind für die Behörden leicht zu finden.