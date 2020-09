AfD und Linke : Die Russland-Versteher

Normalerweise sind AfD und Linkspartei leicht voneinander zu unterscheiden. Wenn es aber um den Mordanschlag auf Aleksej Nawalnyj geht, verschwimmen die Konturen. Von wem stammt zum Beispiel dieser Satz? „Dass Nawalnyj genau jetzt mit diesem Gift vergiftet wurde, kann eine Lösung im amerikanischen Sinne sein.“ Gregor Gysi von der Linkspartei? Falsch, es war Hansjörg Müller, der außenwirtschaftspolitische Sprecher der AfD im Bundestag. Müller meint, die Amerikaner könnten Nawalnyj vergiftet haben, damit die Deutschen unter Druck geraten, das Gasprojekt Nord Stream 2 zu kippen, und amerikanisches Flüssiggas kaufen. Gysi hatte im MDR etwas Ähnliches gesagt: „Es kann ja auch sein, dass es ein Gegner der Erdgasleitung nach Deutschland war.“ Gemeint waren auch die Amerikaner. Fragt man Müller, wer von dem Anschlag auf Nawalnyj profitiere, sagt der: „Da kann ich nicht viel anderes sagen, als was Gregor Gysi gesagt hat.“ Gysi und Müller, auf einer Linie.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Ihre Parteien stehen sonst nicht im Verdacht der Brüderlichkeit. Die Rechten nennen die Linken meist gar nicht bei ihrem Namen, sondern sagen „SED-Nachfolgepartei“ und ätzen, ihre Vertreter würden wohl immer noch von Zwangsarbeit für politische Gegner träumen. In AfD-Wahlkämpfen ist die SED-Diktatur die Chiffre für alles Schlechte. Die Linken wiederum haben für die Rechten ausnahmslos hässliche Wörter im Sortiment. Sie nennen sie „Rassisten“, „Nazis“ und „Hetzer“. Geht es aber um Wladimir Putin und sein Machtsystem, ist alles anders. Dann können Gegenspieler wie Gregor Gysi und Hansjörg Müller auf einmal die Sätze des jeweils anderen zu Ende sprechen.

Beide Parteien standen schon oft auf der Seite Russlands

Unisono haben beide Parteien die russische Annexion der Krim verteidigt. Linken-Abgeordnete besuchten die besetzten Gebiete in der Ostukraine. Ein AfD-Abgeordneter reiste auf Kosten der russischen Duma als Wahlbeobachter auf die Krim. AfD und Linke dringen auf die Abschaffung der Russland-Sanktionen. Sie verteidigten Russland, als der Militärgeheimdienst in Salisbury den früheren Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter mit Nowitschok vergiftete. Auch in Syrien stehen AfD und Linke auf der Seite Russlands. AfD-Abgeordnete touren wie Pauschaltouristen mit Getreuen von Moskaus Schützling Baschar al Assad durch Syrien und erklären es zum sicheren Herkunftsland. Linken-Politiker bezweifelten mehrfach den Giftgaseinsatz des Regimes gegen die Zivilbevölkerung.

Die Zuneigung der AfD zu Putins Russland wird oft mit dessen illiberalem Politikverständnis erklärt. In Putins Reich ist niemand schadlos linksgrün, schwul oder Flüchtlingshelfer. Das gefällt Rechtsradikalen in Deutschland, genauso wie Putins Annäherung an die orthodoxe Kirche und sein Kampf gegen liberale westliche Werte, wo immer sie die außenpolitische Agenda der EU oder Amerikas bestimmen. Die Russland-Nähe der Linken wird hingegen oft auf die SED-Geschichte geschoben. In Ost-Biographien von Sozialisten spielte Russland auch kulturell eine erfreulichere Rolle als Amerika. SED-Kader wurden gelehrt, Moskau nicht zu verärgern. Zur Sympathie gesellte sich Respekt.

Wenn man es so betrachtet, wären die Gemeinsamkeiten beider Parteien eher ein historischer Zufall. Gesinnungsgenossen wären AfD und Linke damit nicht. So aber sehen es Vertreter der Parteien selbst. Sie sprechen von Gemeinsamkeiten. Denn beide Parteien teilen ein geostrategisches Ziel. Sie wollen die Westbindung der Bundesrepublik angreifen. Die AfD will den Einfluss der Amerikaner auf die Nato verringern, Europa soll sich selbst schützen. Die Linke will die Nato ganz auflösen. Beide Parteien wollen ein Sicherheitsbündnis mit Russland.