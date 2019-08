Gedenken an Warschauer Aufstand : Die ganze Geschichte

Womöglich ist das die wichtigste Lehre: Das „Nie wieder“ bleibt eine Floskel, wenn man sich nicht der ganzen Geschichte stellt. Die Sowjetunion, die 1939 Polen gemeinsam mit Deutschland angriff und teilte, hätte 1944 in Warschau eingreifen können.

Die Verantwortung für staatliche Verbrechen vergeht nicht. Deshalb ist es wichtig, dass die Bundesregierung in Warschau an die deutschen Untaten im Zuge der Niederschlagung des Aufstandes vor 75 Jahren in der polnischen Hauptstadt erinnert und ehrend der Opfer gedacht hat. Das waren vorwiegend Zivilisten, wie überhaupt das von Deutschland angegriffene Polen, relativ gesehen, die meisten Opfer aller im Krieg stehenden Staaten zu verzeichnen hatte.

Die Art dieses Krieges, der auch die Ermordung der polnischen Intelligenz zum Ziel hatte, ist immer noch zu wenig präsent. Das gilt auch für die zunächst erfolgreiche und dann überaus blutig beendete Erhebung in Warschau.

Wiedergutzumachen sind die Verbrechen nicht. Den Versuch gemacht und auch in mehrfacher Hinsicht bezahlt haben freilich auch Deutsche und Deutschland. Für Ansprüche gibt es heute keinen Grund mehr.

Die Erinnerung muss die Versöhnung fördern

Angesichts der nun schon über Jahrzehnte währenden guten Beziehungen zwischen den Nachbarn, der gemeinsamen Mitgliedschaft in Europarat und Europäischer Union, miteinander verbundener Städte und Streitkräfte, haben Entschädigungsforderungen, wie sie sich die polnische Regierung weiter vorbehält, keinen Raum.

Sosehr die Erinnerung an die Verbrechen wachgehalten werden muss, schon um ein abermaliges Abgleiten in eine Barbarei zu verhindern – sie darf eine Versöhnung nicht behindern, sondern muss sie fördern. Es gab Täter, und es gab Opfer, und es gab auch beides zugleich. Die Nachkommen freilich sollten nicht über diesen Status definiert werden.

Zur Erinnerung gehört auch die ganze Wahrheit. Im Vergleich zum oft hell ausgeleuchteten deutsch-französischen Verhältnis gibt es hier mehr Defizite. So geht immer noch etwas unter, dass vor 75 Jahren die Rote Armee die polnische Heimatarmee verbluten und die Massaker geschehen ließ.

Die Sowjetunion, die 1939 Polen gemeinsam mit Deutschland angriff und teilte, hätte 1944 in Warschau eingreifen können. Aber Stalin sah zu und unterließ bewusst mögliche Hilfe, als Warschau dem Erdboden gleichgemacht und eine polnische Elite ausgelöscht wurde. Womöglich ist das die wichtigste Lehre: Das „Nie wieder“ bleibt eine Floskel, wenn man sich nicht der ganzen Geschichte stellt.