Warnung vor Hochwasser : Wer muss wie Alarm schlagen?

Davon gibt es zu wenige in Deutschland: Eine Sirene am alten Feuerwehrhaus im niedersächsischen Sehnde Bild: dpa

Einen Tag bevor die Wassermassen kamen, telefonierte Rudolf Rinnen von den Freien Wählern mit den lokalen Katastrophenschützern. Er ist Erster Beigeordneter im Eifelkreis Bitburg-Prüm. „Wir wussten, da kommt was“, sagte er dem SWR später. „Wenn einer was hört, ruft er den anderen an, sagt, pass mal auf, ich habe beim Wetterdienst was gesehen oder ich habe eine Warnung in den lokalen Medien gehört.“

Nachdem am Mittwoch die ersten Flüsse über die Ufer getreten waren, habe er das Katastrophenschutzzentrum des Kreises in vorläufigen Alarm versetzt und als Vertreter des Landrats die Einsatzleitung übernommen. Das tatsächliche Ausmaß der Zerstörung überschritt dann Rinnens Vorstellungskraft, wie er den Bürgern am Donnerstag schrieb. Aber er sei „unglaublich erleichtert darüber“, keine Verstorbenen beklagen zu müssen. „Wir haben uns früh genug selbst alarmiert. Wir hatten keinerlei Infos von anderen Behörden aus diesem europäischen System.“