Finanzminister Lindner spricht am Donnerstag beim Jahrestreffen des Verbands der Familienunternehmer in Berlin. Bild: dpa

Es war ein Warnschuss mit Ansage. Die Ansage hatte allerdings nicht die Öffentlichkeit zu hören bekommen, sondern die FDP-Bundestagsfraktion. Dort kündigte am Dienstag Parteichef und Finanzminister Christian Lindner an, was am nächsten Tag das Kabinett und wenig später der Rest der Welt schwarz auf weiß nachlesen konnte.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Dass nämlich Lindner den Gesetzentwurf für das Gebäudeenergiegesetz zwar schlecht findet, aber dennoch billigt. Dies unterstrich der Minister am Mittwoch – kurz nachdem er und seine drei FDP-Ministerkollegen dem Gesetzentwurf im Kabinett zugestimmt hatten – mit einem Tweet, in dem er die Erwartung formulierte, das Parlament werde nun „notwendige Änderungen“ an ebendiesem Entwurf vornehmen.