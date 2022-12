Stuttgart 21 : Schaffe, schaffe, ewig baue

Wenn die ersten ICE-Züge im Dezember 2025 durch den neuen Stuttgarter Bahnhof fahren, werden das viele für das Ende ihres Leidens an der Stadt im Talkessel halten. Doch wer in Stuttgart darauf hofft, bald endlich ohne Mörtel, Dreck und Umleitungen zu leben, könnte schnell enttäuscht werden. Die Eröffnung des Tiefbahnhofs wird nämlich der Beginn einer neuen Phase der Zumutungen sein.

Auch die Durchreisenden, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt durch ein Labyrinth von provisorischen Wegen, über Rampen und durch Gerüstbauten in die Innenstadt quälen, haben zumeist nicht registriert, dass der eigentliche Stadtumbau Stuttgarts erst 2025 beginnt. Da helfen die optimistischen Parolen an den Wänden der zugigen Gehschleusen wenig. Wann die Stadt ihre neue Gestalt gefunden haben wird, ist im Moment schwer abzusehen – vielleicht erst in zwanzig Jahren. Dann hätte sich Stuttgart ein halbes Jahrhundert mit seiner Neuerfindung befasst, seit zu Beginn der Neunzigerjahre erstmals Pläne für einen neuen Bahnhof auftauchten.

Dieses neue Stuttgart wird gleich an zwei Orten simuliert und präsentiert: im „Info Turm Stuttgart“ am Bahnhof und in einer Ausstellungshalle mit multimedialen Projektionen hinter dem Rathaus. Die Ausstellung am Bahnhof, verantwortet vom Verein der Bahnhofsbefürworter, ist an Wochenenden gut besucht. Auf vier Ebenen präsentiert der Verein die Vorzüge und auch die Faszination des Projekts. Der Ausstellungsführer Otto Krautwasser erläutert mithilfe eines Zeigestocks am Modell Tunnelbauten, Lüftungsschächte und die Konstruktion der Kelchstützen. Er erklärt, wo die Züge fahren werden und wie sich die Lichtaugen des von Christoph Ingenhoven geplanten Bahnhofs in den Schlossgarten einfügen sollen. Krautwasser zeigt auf den Tunnel, der den Bahnhof mit der S-Bahn verbinden wird: „Der Architekt will nur am Gleis eine 90-Grad-Kante, deshalb sind die Ecken so rund.“

Immer neue, teure Projekte

Unter den Besuchern sind an diesem Samstag viele junge Menschen, die noch gar nicht geboren waren, als Heinz Dürr (der war einmal Bahn-Chef), Manfred Rommel (der schwärmte als Oberbürgermeister mal von einer neuen Stadtgründung) und Erwin Teufel (den faszinierten als Ministerpräsident Großvorhaben) das Projekt zu Beginn der Neunzigerjahre erfanden. Ein junger Mann fragt: „Von Photovoltaik ist ja wenig zu sehen, das war wohl damals nicht so wichtig?“ Niemand lacht. Ein anderer Besucher entdeckt auf dem Modell eine Fußgängerzone vor dem Bonatz-Bau, wo sich heute der Verkehr staut: „Wann beginnt eigentlich der Umbau des Bahnhofsvorplatzes?“ Da sagt Krautwasser: „Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist nicht unser Projekt.“

Stuttgart 21 ist mehr als der neue Bahnhof und die neue ICE-Strecke zwischen Wendlingen und Ulm, die an diesem Wochenende mit großem Tamtam und viel politischer Prominenz in Betrieb genommen wird. Zu dem gigantischen Stadterweiterungsprojekt kommen bis heute immer noch neue, teure Projekte hinzu – zum Beispiel der Pfaffensteigtunnel für knapp eine Milliarde Euro, der auf der Bahnstrecke nach Zürich den Deutschland-Takt ermöglichen soll. Die ICE-Neubaustrecke Wendlingen–Ulm wird zwar von diesem Wochenende an in den Fahrplan aufgenommen. Wirklich profitieren werden die Bahnkunden von dem Bauwerk aber erst, wenn der neue Bahnhof in Stuttgart 2025 in Betrieb geht und 2027 der zusätzliche ICE-Bahnhof am Stuttgarter Flughafen. Dann verkürzen sich die Fahrtzeiten spürbar.