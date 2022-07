Gespräche mit Politikern : Wann wird’s mal wieder richtig Sommerinterview?

Fast nichts gibt so zuverlässig Aufschluss über den Zustand Deutschlands wie die Sommerinterviews mit Politikern. Gerade hat die neue Saison begonnen. Der Kanzler und der Bundespräsident waren schon dran, andere folgen, an diesem Wochenende etwa die Vorsitzenden von CSU und Linken. Und wie Schneekugeln zeigen die Fernsehbildschirme der Bürger wieder winzige, doch gut erkennbare Besonderheiten unserer Welt hinter Glas. Aussagekräftig sind dabei nicht so sehr die Antworten der Politiker, sondern die Umstände der Befragung an sich. Dass die allermeisten Deutschen die Interviews gar nicht schauen, ist Teil des Phänomens.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Denn das Sommerinterview als solches hat derart stark an Bedeutung verloren wie sonst höchstens noch die Krawatte. Beides hängt sogar zusammen. Die klar geordnete Welt von einst sortiert sich nach neuen Regeln, und eine lautet: Den, der Macht hat, erkennt man eher an der Zahl seiner Twitterfollower als am klassischen Auftritt. Spitzenpolitiker können den Hemdkragen offen stehen lassen, aber kaum die sozialen Netzwerke meiden. Dort senden sie dann das ganze Jahr Fotos, Videos und starke Meinungen. Noch dazu geben sie herkömmliche Interviews, sitzen in Talkshows und nehmen Podcasts auf. Der Bundeskanzler war erst fünf Tage vor seinem Sommerinterview schon einmal in der ARD. Es ist ja auch die ganze Zeit etwas los. Früher sollten die Sommerinterviews das Sommerloch füllen. Heute ist da keins mehr.