Interview mit Schülerinnen : Bloß keine deutsche Kartoffel sein

Hilin und Susann sind befreundet. Hilin ist seit drei Jahren hier. Sie kam als syrischer Flüchtling mit ihrer Mutter, der Vater war da schon ein Jahr in Deutschland. Hilin ist dreizehn Jahre alt und geht in die siebte Klasse. Susann ist elf und geht in die fünfte. Sie ist in Deutschland geboren. Der Vater kommt ursprünglich aus dem Jemen, lebt aber in Deutschland, seit er neunzehn ist. Die Mutter stammt aus Marokko und hat ihren Mann in Deutschland kennengelernt.

Welche Sprachen sprichst du, Hilin?