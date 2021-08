Unmut im Erzbistum Hamburg : Wann entscheidet der Papst über Heßes Rücktrittsgesuch?

Fünf Monate nach dem Rücktrittsgesuch von Erzbischof Stefan Heße infolge des Kölner Missbrauchsgutachtens wächst im Erzbistum Hamburg der Unmut darüber, dass Papst Franziskus noch keine Entscheidung bekanntgegeben hat. Generalvikar Ansgar Thim, der seit März die Amtsgeschäfte übernommen hat, kündigte laut einer Mitteilung des Erzbistums vom Donnerstag an, dass er alle Gremiensitzungen aussetzen werde, zu denen er bisher anstelle des Erzbischofs eingeladen hatte. In den vergangenen fünf Monaten habe es keine Reaktionen aus dem Vatikan gegeben, wie es weitergehen solle, schreibt Thim in einem Brief an die Mitglieder des Diözesanpastoralrats, des Priesterrats, der Dienstkonferenz der Pfarrer und des Erzbischöflichen Rats.

„Ich scheue mich nicht vor Verantwortung, aber ich möchte ein Signal nach innen und nach außen senden, dass es so nicht weitergehen kann“, heißt es darin weiter. „Es ist für so lange Zeit unmöglich, ein Bistum entsprechend zu führen und gerade in diesen herausfordernden Zeiten weiterzuentwickeln“, so Thim. Die jetzige Situation sei zu einer „andauernden belastenden Geduldsprobe“ geworden. Derzeit habe die Bistumsleitung keinerlei Informationen darüber, wann mit einer Entscheidung aus Rom zu rechnen sei.

Elf Pflichtverletzungen vorgeworfen

Schon am Dienstag hatte das Erzbistum mitgeteilt, man hoffe darauf, dass „eine Entscheidung nicht mehr lange auf sich warten lässt.“ Auf der Internetseite des Erzbistums ist zu lesen, dass man damit rechne, dass der Vatikan das Rücktrittsgesuch des Erzbischofs annehme.

Heße hatte dem Papst am 18. März nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens der Kanzlei Gercke Wollschläger für das Erzbistum Köln seinen Amtsverzicht angeboten. Der Papst ordnete Ende März eine Auszeit von unbestimmter Dauer für Heße an, ließ aber offen, ob er das Rücktrittgesuch annehmen werde. Die vom Kirchenrecht vorgeschriebene dreimonatige Frist zur Annahme eines Rücktritts ließ er verstreichen.

In dem Kölner Gutachten werden Heße elf Pflichtverletzungen in seiner Zeit als Personalchef und Generalvikar in Köln vorgeworfen. Heße weist diese Vorwürfe zurück. Er habe immer „nach bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt und sich nie an Vertuschung beteiligt.