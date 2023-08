Aktualisiert am

Als die Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Boris Rhein ihre Wanderung beginnen – es soll von Willingen in Nordhessen nach Winterberg im Sauerland gehen – bildet sich ein Tross von Kameraleuten und Fotografen vor ihnen. Jeder Schritt der beiden CDU-Politiker wird gefilmt und fotografiert. Natürlich haben sie die Medien auch wegen solcher Bilder, für das Signal von Einigkeit und Austausch, eingeladen. Insofern dürfte es sich um gespielte Überraschung handeln, als der nordrhein-westfälische Regierungschef Wüst fragt, wieso denn so viele Journalisten „bei diesem Wetter“ gekommen seien – es regnet auf der gesamten sechs Kilometer langen Strecke.

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Die Antwort, die Wüst wohl gar nicht wollte, erhält er wenige Augenblicke später durch die Frage eines Fernsehreporters, der sich bei laufender Kamera neben ihn schiebt: Wie Wüst denn die Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zu einer Kooperation mit der AfD wahrgenommen habe, will er wissen. Es ist der erste Tag nach Wüsts Urlaub, bislang hatte er dazu geschwiegen. Und er will es offenbar auch weiterhin tun, ein Mitarbeiter unterbricht den Journalisten und sagt: „O-Töne erst später, nach der Wanderung“.

Für den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein gilt diese Regel offenbar nicht. Als er danach gefragt wird, wiederholt er sein Mantra von der Brandmauer zur AfD, spricht von christlichen Werten, die man nicht teile, von Friedrich Merz, der missverstanden worden sei.

Die CDU ist in Aufruhr. Im Juni hatte es zwischen Wüst und Merz gepoltert, es ging um das Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur. Dann äußerte sich Merz zur AfD. Die harsche Kritik von Parteifreunden, vorgetragen auf der Plattform X, deutete auf tiefergehende Konflikte innerhalb der CDU hin. Aber O-Töne später, erstmal zurück zur Mühlenkopfschanze.

Sportschuhe und sauerländische Sehenswürdigkeiten

Am Fuße dieser größten Skisprungschanze der Welt (alle, die größer sind, gelten als „Flugschanzen“) treffen sich Wüst und Rhein auf dem Parkplatz, wo sie mit der Standseilbahn hochfahren. Dort warten die Journalisten auf sie, die mit Bussen schon hochgeschafft wurden. Wüst trägt Sportschuhe, wie die Deutsche Presse-Agentur vermerkt, Rhein hingegen Wanderschuhe. Beide geben sich ja gerne agil. Der 51 Jahre alte Rhein machte zuletzt Fahrradtouren mit Bürgern durchs Land und der 47 Jahre alte Wüst will an diesem Tag lieber nicht von einer Wanderung als von einem “Spaziergang” sprechen, den man gemeinsam mache.

Aber bevor es losgeht, betreten sie die jüngste Sehenswürdigkeit des Sauerlandes: eine Hängebrücke, die von sich behauptet, die längste Deutschlands zu sein. Auf diesem „Skywalk“ entstehen Bilder von Rhein und Wüst, auf denen sie versonnen in den Nebel blicken. Wieder auf festem Boden fragen zwei Mädchen Wüst, ob er Angst gehabt habe. „Neee”, sagt er. Das sei alles ganz sicher. Rhein, Mensch geblieben, merkt zumindest an, dass die Schwankungsbreite von sechs Metern, die die Brücke habe, ihn kurz zögern ließ. Höhenangst hat hier keiner.

Den Weg der Ministerpräsidenten, der über Teile des Rothaarsteigs führt, nennt Christian Schmidt vom Sauerländischen Gebirgsverein eine schöne „Familienwanderung” mit „angenehmem Höhenprofil”. Er und andere Fachleute begleiten die Ministerpräsidenten. Schließlich soll es eigentlich um die Zusammenarbeit von Hessen und Nordrhein-Westfalen in den Bereichen Forstwirtschaft, Sport und Tourismus gehen.