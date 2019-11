Aktualisiert am

„Ich hatte Angst vor einem Blutbad mitten in der Stadt“

Walter Momper über Mauerfall : „Ich hatte Angst vor einem Blutbad mitten in der Stadt“

Kritische Worte für die Ostdeutschen: der frühere Regierende Berliner Bürgermeister Walter Momper (SPD) Bild: Andreas Pein

Walter Momper war Regierender Bürgermeister in Berlin, als am 9. November 1989 die Mauer fiel. Ein Gespräch über die Nacht seines Lebens, die Panik der DDR-Führung – und die unterschiedliche Selbstwahrnehmung in Ost und West.