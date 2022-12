Vorbehalte im Zentralrat : Ohne Homolka ging es nicht

Wann immer Machtmissbrauch nachgewiesen wird, fragen nicht nur Betroffene, wie es dazu kommen konnte und warum nie jemand richtig hingeschaut hat. Das gilt für Kirchen und Institutionen ebenso wie für Universitäten und Institute. Derzeit untersucht die Kölner Kanzlei Gercke Wollschläger im Auftrag des Zentralrats der Juden Vorwürfe gegen Walter Homolka.

Homolka ist die mächtigste Gestalt des liberalen Judentums. Er hat 1997 die „Union progressiver Juden in Deutschland“ (UpJ) gegründet, die sich als Dachorganisation liberaler jüdischer Gemeinden versteht und von Anfang an in einem Konkurrenzverhältnis zum Zentralrat stand. Als die UpJ am Wochenende einen neuen Vorstand wählte, kandidierte Homolka nicht mehr. 1999 gründete er das Abraham Geiger Kolleg, an dem liberale Rabbiner und Kantoren für ganz Europa ausgebildet werden. Er hat die Allgemeine Rabbinerkonferenz (ARK) gegründet, der nicht etwa alle Rabbiner angehören, sondern nur liberale.