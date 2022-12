Umzug, neuer Job oder gar Tod : Die Tücken einer Wiederholungswahl

Aktualisiert am

Wegen heftiger Pannen wird die Berlin-Wahl am 12. Februar wiederholt. Nach Möglichkeit mit denselben Kandidaten. Das bringt teils bizarre Probleme mit sich.

Im September 2021: Wahlhelfer zählen in einem Berliner Wahllokal Stimmzettel für die Bundestagswahl. Bild: dpa

Nur noch wenige Tage, dann darf wieder gewählt werden. Vorausgesetzt, man lebt in Berlin. Die 2,8 Millionen Wahlberechtigten der Hauptstadt können nach anderthalb Jahren ihr Abgeordnetenhaus und ihre Bezirksparlamente zum zweiten Mal wählen, weil im September 2021 so viel schiefging. Ab dem 2. Januar werden die Briefwahlunterlagen verschickt, teilte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Mittwoch mit. Zur selben Zeit dürfen die Parteien Plakate aufhängen.

In der Januarkälte beginnt also der heiße Wahlkampf, die Zeit bis zum Wahltag am 12. Februar ist kurz. Eigentlich hätte das Aufhängen der Plakate schon ab Heiligabend passieren sollen, doch für die Weihnachtsruhe wurde die Frist verändert, sodass die Berliner die Feiertage unbehelligt genießen konnten.