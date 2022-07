Wahlrechtsreform : Ist der Bundestag wirklich zu groß?

Aktualisiert am

Die Ampel will das Wahlrecht ändern, weil ein großer Bundestag angeblich nicht funktioniert. Aber stimmt das überhaupt? Wir haben uns umgehört – und überraschende Antworten bekommen.

Das große Problem des deutschen Parlamentarismus heißt zum Beispiel Jürgen Hardt: 59 Jahre alt, Mitglied der CDU und Abgeordneter aus dem Wahlkreis Solingen-Remscheid-Wuppertal.

Das Zweifelhafte an Hardt ist nicht seine Eignung als Politiker, die muss gut sein, sonst wäre er nicht außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er hat sich auch nichts zuschulden kommen lassen. Es ist allein die Art, wie er an sein Mandat gekommen ist, nämlich über ein sogenanntes Ausgleichsmandat.

Das bekommen Parteien, wenn andere zu viele Direktmandate holen, zum Beispiel die CSU. Die holt oft mehr Direktmandate, als ihr nach den Zweitstimmen zustehen, man nennt das Überhangmandat. Und weil das ein unfairer Vorteil ist, bekommen die anderen Parteien vom Bundeswahlleiter so viele Mandate geschenkt, bis das Verhältnis wieder stimmt. Das sind die Ausgleichsmandate. Hardt hat so eines.

Er war in Nordrhein-Westfalen auf Listenplatz 22 angetreten, die CDU bekam aber nur genug Stimmen für die Kandidaten bis Listenplatz 15. Dann schenkte der Bundeswahlleiter der CDU noch sieben Sitze, und siehe da: Hardt war drin. Und mit ihm noch 138 andere, quer durch alle Parteien. Statt 598 Sitze hatte der Bundestag auf einmal 736, was so viele waren, dass eine Weile gezittert wurde, ob der Bundestag genug Stühle auftreiben kann.

„An den Räumen scheitert es in der Regel nicht“

Wegen dieser Aufblähung hat Wolfgang Schäuble vor Jahren mal gesagt, der Bundestag habe beim Bauamt Berlin-Mitte beantragt, Bürocontainer aufstellen zu dürfen. Abgeordnete sollten sich mit ihren Büros neben dem Reichstagsgebäude stapeln wie die Überseefracht am Hamburger Hafen. „Das zeigt eigentlich nur, wie dringend es ist“, sagte Schäuble damals.

Seither gehört es zum politischen Allgemeinwissen, dass der Bundestag zu groß ist. Vertreter aller Parteien haben das schon gesagt. Manchmal werden Horrorszenarien vorgerechnet, von einem Bundestag mit 1000 Abgeordneten ist die Rede. Es geht nicht nur um fehlende Büros, sondern auch um Hinterbänkler ohne Aufgaben, überfüllte Ausschüsse und ein arbeitsunfähiges Parlament, in dem trotzdem jedes Mitglied 10.000 Euro pro Monat bekommt. Wer würde das nicht als Problem sehen? Es lässt sich gut vermitteln.

SPD, FDP und Grüne haben eine Reform versprochen, auch gegen den Widerstand der Union. Am kommenden Donnerstag legt die Wahlrechtskommission des Bundestages ein Eckpunktepapier vor, in dem viele Ideen stehen werden, wie der Bundestag kleiner werden kann. Wie dringend das überhaupt nötig ist, wird kaum noch hinterfragt, dabei ist die Antwort überraschend.

Da ist zunächst mal die Bundestagsverwaltung, die Entwarnung gibt. „An den Räumen scheitert es in der Regel nicht“, sagt ein Sprecher. Seit Schäuble mit Containern plante, hat der Bundestag 400 Büros dazugebaut. Ein Raumproblem hat vielleicht die IT-Abteilung des Bundestages, die in einen Plattenbau ausquartiert ist. Jeder Abgeordnete aber bekommt im Schnitt drei Büros für sich und seine Mitarbeiter, jedes Büro hat im Schnitt 16 Quadratmeter. Auch erfahrene Abgeordnete sehen das Problem nicht in der Größe allein.