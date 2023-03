Grundmandatsklausel – das klingt sperrig. Sie kann aber Schicksale entscheiden. Die Ampel will sie nun abschaffen, auch die CDU war wohl dafür – hat aber offenbar nicht an ihre Schwesterpartei gedacht.

Für die geplante Wahlrechtsreform der Ampelkoalition hat die Linke-Vorsitzende Janine Wissler am Montag vor allem ein Wort: hochproblematisch. Sie sagt es immer wieder während ihrer Pressekonferenz. Schon weil so kurzfristig ein Vorschlag gemacht worden sei, der so schnell – noch diese Woche – durch das Parlament gehen soll. Auch, dass jemand zwar seinen Wahlkreis gewinnen, aber doch nicht ins Parlament einziehen könnte, sei hochproblematisch, und verfassungsrechtlich „mindestens mal fragwürdig“. Und dann ist da die Abschaffung der Grundmandatsklausel, die sie ablehnt. Denn die ist für ihre Partei schon deshalb hochproblematisch, weil sie es ohne diese Klausel bei der vergangenen Wahl gar nicht in den Bundestag geschafft hätte.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin.



Mit ihrem am Sonntagabend bekannt gewordenen Gesetzesentwurf zur Wahlrechtsreform hat die Ampelkoalition aber nicht nur bei der Linken für Unruhe gesorgt. Auch die Union ist empört – und auch für die CSU könnte die Reform gravierende Konsequenzen haben.

Die Ampelparteien hatten ihr Modell zur Wahlrechtsreform stets mit dem Argument verteidigt, es sei einfach und fair, alle Parteien müssten gleichermaßen Mandate abgeben. Das gilt nun nicht mehr: Der Wegfall der Grundmandatsklausel bedroht vor allem die Linke und die CSU. Die Klausel führt bislang dazu, dass bei der Verteilung der Sitze nach dem Zweitstimmenergebnis auch Parteien berücksichtigt werden, die nicht die Fünf-Prozent-Hürde überwunden, aber mindestens drei Wahlkreise gewonnen haben.

CSU gibt sich dennoch optimistisch

Die CSU hat bei der Bundestagswahl 2021 in Bayern 31,7 Prozent der Zweitstimmen erzielt, bundesweit gerechnet aber nur 5,2 Prozent. Sollte sie bei künftigen Wahlen schlechter abschneiden und unter die Fünf-Prozent-Hürde rutschen, hätte das nach den neuen Wahlrechtsplänen der Ampel fatale Konsequenzen: Die CSU wäre überhaupt nicht mehr im Bundestag vertreten. Durch den jetzt geplanten Wegfall der Grundmandatsklausel bekommen Parteien, die bundesweit weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen erzielen, keine Sitze nach dem Zweitstimmenergebnis zugeteilt. Ein direkt gewonnener Wahlkreis garantiert nach der neuen Rechtslage keinen Sitz mehr im Bundestag. Das Mandat wird erst dann zugeteilt, wenn es der Partei auch nach dem Zweitstimmenergebnis zusteht.

Der CSU würden also auch die 45 Wahlkreise in Bayern, die sie bei der Bundestagswahl 2021 gewonnen hat, nicht helfen, wenn die Partei mit ihrer Zweitstimme unter fünf Prozent rutscht. Anders wäre es nur, wenn sich CDU und CSU zusammentun würden, sodass die CSU die Hürde nicht allein überspringen müsste. Damit wäre aber die Eigenständigkeit der CSU faktisch beendet.

In der CSU gibt man sich optimistisch. Die Partei hält das Szenario, unter fünf Prozent zu rutschen, nicht für realistisch. Tiefer als 2021 werde man schon nicht sinken, heißt es. Allerdings sei die Aussicht, dass 45 gewonnene Wahlkreise zu null Sitzen führen könnten, verfassungswidrig.

Im Januar hatte es noch in einem von den Fraktionen gebilligten und in erster Lesung beratenen Gesetzentwurf geheißen, die Grundmandatsklausel bleibe in ihrer bisherigen Form erhalten. Der Vorstoß, die Klausel anzufassen, kam aus der Union selbst. Jedoch schlug diese in einem Papier vor, die Grundmandatsklausel von drei auf fünf zu gewinnende Wahlkreise zu erhöhen – was bei der vergangenen Wahl die Linkspartei getroffen hätte. Dem Vernehmen nach äußerte die CDU dann im Zuge der Beratungen Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der Grundmandatsklausel – die Konsequenzen für die Schwesterpartei hatte sie offenbar nicht bedacht. Die SPD fand die Idee gut, wohl auch, weil das die Linkspartei schwächen könnte. Und so wurde die Klausel gestrichen.