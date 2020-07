Wahlrecht in Thüringen : Richter urteilen über Parität

Mitten in der Diskussion über eine Frauenquote bei der CDU soll am Thüringer Verfassungsgericht in Weimar an diesem Mittwoch ein Urteil fallen, ob das vom Landtag in Erfurt im vergangenen Sommer verabschiedete Paritätsgesetz verfassungskonform ist. Danach müssen die Parteien bei der Aufstellung ihrer Landeslisten für Wahlen künftig Männer und Frauen in gleichem Maße berücksichtigen. Gegen das Gesetz hat die Thüringer AfD-Fraktion Klage vor dem Landesverfassungsgericht eingereicht.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Ihr zufolge verstößt das seinerzeit von der Regierungskoalition aus Linken, SPD und Grünen beschlossene Gesetz gegen die Thüringer Verfassung. Die AfD-Abgeordneten seien der Auffassung, „dass eine zwingend paritätische Quotierung bei der Aufstellung von Wahlbewerbern die Parteien in ihrem Recht einschränkt, selbst zu bestimmen, welche Kandidaten aufgestellt werden“, sagte Torben Braga, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion in Erfurt.

Brandenburg war Vorreiter

Die Entscheidung der Thüringer Verfassungsrichter könnte Signalwirkung für andere Bundesländer mit ähnlichen Plänen sowie Entscheidungen anderer Gerichte haben. Bereits sechs Monate vor Thüringen hatte Brandenburg als erstes Bundesland ein solches Gesetz beschlossen. Es trat vor zwei Wochen in Kraft und soll für kommende Wahlen gelten. Allerdings ist auch dort das Verfassungsgericht mit dem Gesetz befasst, gegen das sich AfD, NPD und die Piratenpartei gewandt haben.

Bisher sind in allen deutschen Parlamenten Frauen zum Teil deutlich unterrepräsentiert. Im Bundestag sind zurzeit 210 Frauen (31 Prozent), etwas weniger als in der vergangenen Legislaturperiode. Erst seit 1990 liegt der Frauenanteil im Bundestag überhaupt über der Zehn-Prozent-Marke.

Mehr zum Thema 1/

Auch in den Landtagen war die Lage ähnlich, wobei sich in den vergangenen Jahren das Verhältnis vor allem in den Stadtstaaten stark zugunsten von Frauen verändert hat. So ist derzeit Hamburg das Bundesland mit dem höchsten Frauenanteil im Parlament (48 Prozent), das Schlusslicht bildet Sachsen-Anhalt mit 22 Prozent. Bisher scheitert eine Gleichverteilung allerdings auch an Direktmandaten, für die eine Paritätsregelung nicht praktikabel ist.

Zwar hatte etwa die CDU bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr in Thüringen erstmals ihre ersten 20 Listenplätze paritätisch besetzt, doch war die Liste letztlich Makulatur, weil nur 21 direkt gewählte Unionsabgeordnete in den Landtag in Erfurt einzogen, unter ihnen zwei Frauen. Für Die Linke in Thüringen ist das Paritätsgesetz deshalb lediglich ein erster Schritt, dem der Fraktion zufolge „ein rechtlich abgesichertes Modell für die Umsetzung der Parität bei Direktmandaten folgen muss“.

Frauenanteil im Landtag zuletzt gesunken

Noch in der vergangenen Legislaturperiode gehörte der Landtag in Erfurt mit 40 Prozent Frauen zu denen mit dem höchsten Frauenanteil in Deutschland. Dass dieser nach der Wahl im Herbst auf rund 31 Prozent fiel, lag an der Schwäche von SPD und Grünen, aber auch am Einzug der AfD-Fraktion, die als zweitstärkste Kraft fast ausschließlich aus Männern besteht. Für die neue Thüringer Gleichstellungsbeauftragte Gabi Ohler (Linke) ist die Auseinandersetzung um eine paritätische Besetzung der Landtage und Quoten in Politik und Gesellschaft „eine Frage der Gerechtigkeit“. Das sagte sie am Dienstag.

„Solange eine gerechte Beteiligung von Frauen an überkommenen Machtstrukturen scheitert, brauchen wir definierte Vorgaben der Beteiligung.“ Sollte das Gesetz in Thüringen Bestand haben, müssten die Parteien es bereits für die Aufstellung ihrer Wahllisten für die Neuwahlen im kommenden Frühjahr anwenden.