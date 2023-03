Aktualisiert am

Die Ampel reagiert auf Einwände gegen ihr Wahlrecht und schlägt einen Bundestag mit 630 Abgeordneten vor. Der Union reicht das aber nicht – und die Linke wird erst recht nicht an Bord kommen.

Die Grundidee bleibt: Der Bundestag soll kleiner werden, und seine Größe soll von vornherein feststehen. Auch ein Grundproblem bleibt das gleiche: Wer einen Wahlkreis direkt gewinnt, hat keine Garantie mehr, in den Bundestag einzuziehen. Doch einige Änderungen hat die Ampel noch an dem Gesetzentwurf vorgenommen, der Ende Januar in erster Lesung im Bundestag debattiert worden war. Die geänderte Fassung soll am Freitag im Bundestag mit den Stimmen der Ampelfraktionen beschlossen werden.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Das Parlament soll künftig 630 Abgeordnete zählen, nicht 598 wie im ursprünglichen Gesetzentwurf vorgesehen. Entscheidend für die Verteilung auf die Parteien ist weiterhin das Ergebnis der Zweitstimmen, die künftig Hauptstimme heißen soll. Wahlkreise müssen nicht neu zugeschnitten werden, es soll bei der Anzahl von 299 Wahlkreisen bleiben.

Anders als nach geltendem Recht ist damit nicht mehr jeder Wahlkreissieger automatisch im Bundestag vertreten: Es dürfen nicht mehr Wahlkreisgewinner in den Bundestag einziehen, als einer Partei nach dem Ergebnis der Hauptstimmen zustehen. Gibt es mehr, werden die Wahlkreise in der Reihenfolge des Erststimmenergebnisses zugeteilt.

Die FDP wollte sich mit der Union einigen

An diesem Punkt entzündete sich die schärfste Kritik. Vor allem vonseiten der CSU, die derzeit mit elf Wahlkreisgewinnern mehr im Bundestag vertreten ist, als der Partei nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen würde – das sind die Überhangmandate, die künftig wegfallen sollen. Doch auch in den Ampelfraktionen gab es Abgeordnete, denen das neue Modell Bauchschmerzen bereitet, etwa in der Brandenburger SPD, die 2021 drei Überhangmandate erringen konnte.

Auch in der FDP gab es Bedenken. Nicht aus eigener Betroffenheit, denn die FDP hat bislang noch keine Direktmandate gewonnen – sondern weil in ihren Reihen bis zuletzt die Hoffnung bestand, sich mit der Union doch noch einig zu werden. Deshalb hatte sich die FDP in den Beratungen dem Vernehmen nach für eine gesetzliche Größe von 660 Abgeordneten ausgesprochen.

Das war Grünen und SPD zu viel, im Übrigen erachteten sie diese Zahl für willkürlich gewählt. Schließlich einigte man sich auf die Mitte, also 630. Nach den Berechnungen der Ampel soll durch diese neue Zahl die Anzahl der Wahlkreise, deren Wahlsieger nicht in den Bundestag einziehen kann, gegenüber dem ursprünglichen Modell mit insgesamt 598 Abgeordneten halbiert werden.

Mehr zum Thema 1/

Doch die Union wird trotzdem nicht zustimmen. In Teilen der CDU gibt es zwar durchaus Sympathien für das Modell der Ampel, etwa in den Landesverbänden Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Aber die CSU hat klargestellt, dass sie nicht zustimmen werde, sofern es überhaupt Abstriche bei den Direktmandaten gibt. CDU und CSU wollten sich an diesem Punkt nicht auseinanderdividieren lassen.

Einen Vorschlag der Union hat die Ampel aber aufgenommen: Die Grundmandatsklausel soll wegfallen, die es bisher Parteien ermöglicht hat, mit drei gewonnenen Direktmandaten eine Fraktion nach ihrem Zweitstimmenergebnis zu stellen. Derzeit profitiert davon die Linke, die trotz eines Zweitstimmenergebnisses von 4,9 Prozent mit 39 Abgeordneten im Bundestag sitzt.