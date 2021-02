Wahlkampf gegen Kretschmann : Eisenmann und die Empathie

Wie kommt man mitten in der Krise gegen einen beliebten Ministerpräsidenten wie Winfried Kretschmann an? Susanne Eisenmann, die CDU-Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg, fährt eine riskante Strategie.

Eine Stunde und zehn Sekunden dauerte Susanne Eisenmanns Auftritt mit dem CDU-Landtagskandidaten Siegfried Lorek. Sie hatte sich ihn wahrscheinlich ursprünglich anders vorgestellt. „EWW“ heißt das Format: „Eisenmann will es wissen“. Die Wahlkämpfer hatten es für das analoge Leben entwickelt. Die Spitzenkandidatin der baden-württembergischen CDU für die Landtagswahl am 14. März wollte sich in allen siebzig Wahlkreisen als volksnahe Kümmerin vorstellen. Wenig Vortrag, viel Diskussion, permanentes Händeschütteln. In der Pandemie geht das nur am Bildschirm. Wer mit der Kultusministerin diskutieren will, muss sich im Chat anmelden.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Kürzlich war der Wahlkreis Waiblingen dran. Der Abgeordnete Lorek ist ein ehemaliger Polizist und profilierter Innenpolitiker. Knapp zehn Minuten lang gelang es ihm, die Netzgemeinde von Corona wegzulenken. Er redete über 1500 neue Stellen im Polizeidienst. Dann holte ihn wieder die Pandemie ein, und es ging nur noch um Lüften, Impfen, Öffnen. Vom ursprünglichen Plan der CDU, die Grünen auf dem Feld der Standort- und Zukunftspolitik so richtig vorzuführen, ist wenig übrig geblieben.