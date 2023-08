Aktualisiert am

Wahlkampf in Bayern : Ein Bierzelt für Aiwanger im Landkreis Erding

Zuerst die gute Nachricht für alle, die dem stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger skeptisch gegenüberstehen oder gar Angst vor ihm haben: Bei seiner Rückkehr in den Landkreis Erding, die sich am Montagabend im Bierzelt in der 3000-Einwohner-Gemeinde Eitting zuträgt, ist während seiner Rede aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr nicht jeder der etwa 1000 Bierbankplätze besetzt – aber doch fast jeder.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Unweit von hier hatte sich der bayerische Wirtschaftsminister vor knapp zwei Monaten gegen die Ampel-Bundesregierung in Rage geredet, auf der Demonstration gegen das Gebäudeenergiegesetz. Die einen waren betört, die anderen verstört, insbesondere über seinen Satz, es sei „der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss“.