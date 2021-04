Wahlforscher im Interview : Wie Umfragen den Abwärtstrend der Union verstärken könnten

Die Union ist binnen eines Monats in den Umfragen um zehn Prozentpunkte abgestürzt. Woran liegt das aus Sicht eines Wahlforschers?

Es gibt viele mögliche Gründe: Die offene Kandidatenfrage, ein neu gewählter Vorsitzender an der Spitze der CDU, der in Umfragen nur mäßig beliebt ist, die Maskenaffäre, Probleme bei Corona-Tests und Impfungen und zwei desaströs gelaufene Landtagswahlen. Das alles wird flankiert von einer Medienberichterstattung, die gerade sehr kritisch auf die Union schaut. All das in einer Zeit, in der stabile Parteibindungen seltener geworden sind, so dass kurzfristige Phänomene schnell und stark durchschlagen. Wie rasch und heftig der Rückgang war, ist jedoch bemerkenswert – ebenso aber auch die Tatsache, dass die Union jetzt eigentlich wieder da steht in Umfragen, wo sie auch vor der Pandemie stand. Vielleicht ist einfach der Pandemiebonus weg.