Ergebnisse der Grünen : Auf der Erfolgswelle ins Superwahljahr

Robert Habeck sagte einen Satz, der wie eine Selbstverständlichkeit klingt: „Winfried Kretschmann ist ein Grüner durch und durch“. Was denn sonst?, könnte man denken. Der einzige grüne Ministerpräsident regiert seit zehn Jahren das einstige Stammland der CDU. Und es werden für die Grünen aller Voraussicht nach weitere fünf Jahre sein. Nun beschert der 72 Jahre alte Oberrealo ihnen einen Sieg im einstigen CDU-Stammland. „Es ist ein super Start ins Superwahljahr“, freute sich Habeck.

Doch es hatte einen tieferen Grund, dass Habeck Kretschmanns Grünsein hervorhob. Denn der Oberrealo im Südwesten macht es seiner Partei nicht immer leicht. Mal ist es der Inhalt seiner Forderungen, mit der der baden-württembergische Ministerpräsident in Berlin aneckt – etwa die Kaufprämie für Benziner, die er zu Beginn der Corona-Krise forderte. Mal ist es der Ton – als er straffällige Flüchtlinge als „Männerhorden“ bezeichnete, die man in die „Pampa“ schicken müsse. Doch die Parteiführung ist diszipliniert genug, jeden Ärger runterzuschlucken, Konflikte werden relativiert. Denn Kretschmann ist der erfolgreichste Grünen-Politiker, den die Partei je hatte.

In Baden-Württemberg kann gegen die Grünen kann keine Regierung gebildet werden, die Partei hat die Wahl zwischen Grün-Schwarz und einer Ampel mit SPD und FDP. Das ist für die Grünen im Bund ein wichtiges Signal. Ein Anhängsel der SPD sind die schon lange nicht mehr. Aber genauso wenig wollen sie sich auf die CDU festlegen lassen, sondern nach allen Seiten – außer zur AfD – offen bleiben. Die Grünen regieren in elf Bundesländern in ganz unterschiedlichen Koalitionen. Müssten die Grünen nicht Farbe bekennen?, wurde Habeck im ZDF gefragt. Für seine Partei bedeute Farbe bekennen, auszuloten, mit welchem Partner man die meisten grünen Inhalte umsetzen könne, antwortete der Parteichef. Mit dieser Haltung wollen die Grünen verhindern, von der Union im Bund in einen Lagerwahlkampf – „Bürgerlich gegen Grün-Rot-Rot“ – getrieben zu werden.

Habeck und die Ko-Vorsitzende Annalena Baerbock hatten schon kurz nach ihrer Wahl im Januar 2018 eine Parole ausgegeben, die damals hochmütig klang – und ziemlich abwegig: Die Grünen kämpften bei der nächsten Bundestagswahl um Platz eins. Sie beanspruchten, die „führende Kraft der linken Mitte“ zu sein. Seit Sommer 2018 ging die Umfragekurve kontinuierlich nach oben. Die Partei, die im Herbst 2017 knapp neun Prozent geholt hatte, lag auf einmal bei 20 Prozent, zwischenzeitlich lag sie sogar vor der Union.

Seit Beginn der Pandemie stagnieren die Umfragen, aber der Vorsprung der Union ist jüngst wieder geschmolzen. Die Grünen treten nun noch selbstbewusster auf – bei der Kritik am Corona-Management, vor allem aber, wenn es um die Maskenaffäre geht. Und auch aus der CDU kann man in diesen Tagen hören: Wenn das so weitergehe, falle das Kanzleramt tatsächlich an die Grünen.

Rheinland-Pfalz allerdings zeigt ein anderes Bild. Auch hier haben die Grünen dazu gewonnen, dürfen wohl auch weiter mitregieren, aber der Sieg ist nicht so deutlich wie erhofft. Nach ersten Umfragen ist das Ergebnis der Grünen hier nur einstellig. Ist der Wahlausgang in Baden-Württemberg also nur der Amtsbonus des beliebten Ministerpräsidenten und damit kein Signal für den Bund? Nein, so Habeck. Natürlich sei das gute Ergebnis auch Kretschmanns „herausragender Persönlichkeit“ geschuldet, aber den „großen grünen Wahlsieg“ nehme man als „Rückenwind“ für die Bundestagswahl im Herbst. So sieht es auch Baerbock. Die Ergebnisse der Landtagswahlen seien ein „großer Auftrag für mehr Klimaschutz“, sagte sie am Sonntagabend. Es sei notwendig, ein neues Fundament für starken gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen“, und zwar nicht nur in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, sondern ab Herbst auch im Bund.“

Doch ausgerechnet Kretschmann hatte die Grünen in ihrem bundespolitischen Ehrgeiz gebremst. Er sehe es derzeit nicht, dass die Grünen bei der Bundestagswahl 2021 die Union überholen könnten, sagte er im vergangenen August. „Ich finde, wir sollten auch aufhören, davon zu träumen.“ Die Grünen hatten da schon erreicht, dass die politische Konkurrenz sie ernst nahm, die Union hatte sie zum Hauptgegner erklärt – und Kretschmann belächelte die Pläne der Parteiführung wie ein Vater die kühnen Phantasien seiner Kinder.

Sechzehn Jahre in der Opposition

Doch Baerbock und Habeck brachten den unbequemen Ministerpräsidenten auf Linie. Kretschmann wiederholte die Aussage nie, nahm sie sogar zurück. Er selbst sei doch das beste Beispiel dafür, dass es sich lohne, um Platz eins zu kämpfen. Ähnlich war es, als Kretschmann sich für Habeck als Kanzlerkandidat aussprach und damit von der Order abwich, in dieser Frage keine Präferenzen zu äußern. In der Berliner Parteizentrale wird gewitzelt, dass es einen ganzen Ordner mit Entschuldigungsmails aus Stuttgart gebe.

Ein Grund für den ständigen Dissens ist, dass Kretschmann sich mit den Realitäten des Regierens herumschlagen muss, während die Bundesgrünen sechzehn lange Jahre in der Opposition verbracht haben. Wenn Kretschmann eine Umweltorganisation enttäuschen muss, sagt er gern, er sei keine Nichtregierungsorganisation, sondern regiere ein Land. Unter ihrer neuen Führung sind die Grünen pragmatischer geworden, haben viele ideologische Zöpfe abgeschnitten. In vielen Punkten – etwa bei Militäreinsätzen ohne Mandat der Vereinten Nationen – besteht der Fortschritt darin, dass sie das Dilemma neuerdings benennen, wenn auch nicht auflösen.