Berliner Wahlchaos : Ein Grund zum Schämen

Der Verfassungsgerichtshof hält eine vollständige Wiederholung der Wahl in Berlin für nötig. Die Ampel hingegen will nur minimale Neuwahlen. Das ist allein politisch motiviert und schadet der Demokratie.

Wahllokal im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg bei der fehlerhaften Wahl am 26. September 2021 Bild: dpa

Berlin hat mit seiner Pannenwahl vor einem Jahr gezeigt, wie demokratische Abstimmungen auf keinen Fall ablaufen dürfen. Je mehr hanebüchene Umstände und Fehler zutage traten, um so größer wurde das Entsetzen darüber, dass ein solches Wahlchaos in der deutschen Hauptstadt möglich war. Stundenlange Warteschlangen, vertauschte Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und eine Abstimmung, die sich in der Hälfte der Wahllokale zum Teil weit über 18 Uhr hinaus hinzog, sind nur die herausragendsten Beispiele für das Desaster.

Für die deutsche Politik, die sich ihrer Demokratie rühmt und sie anderen Ländern beibringen will, ist die Wahl in Berlin ein Grund zum Schämen. Für Verschwörungstheoretiker aller Couleur ist sie ein gefundenes Fressen.

Angemessen war deshalb der Paukenschlag des Berliner Gerichtshofs in der vorigen Woche: Nur eine vollständige Wiederholung der Wahl könne einen verfassungskonformen Zustand herstellen, die Legitimität des Parlaments neu begründen und das Vertrauen der Bürger in die Demokratie wiederbeleben. Zwar handelt es sich noch nicht um ein Urteil, sondern um eine rechtliche Einschätzung. Doch scheint es ausgeschlossen, dass das Landesverfassungsgericht hinter sie zurückfällt.

Diametral entgegengesetzte Folgerungen

Man hätte erwarten können, dass der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags dem Beispiel des Gerichts folgt und eine ähnliche Entscheidung über die Bundestagswahl in Berlin trifft. Doch das ist mitnichten der Fall. Die Vertreter der Ampel haben vielmehr diametral entgegengesetzte Folgerungen beschlossen.

Der Bundeswahlleiter hatte bei ei­ner Anhörung im Mai eine Wiederholung der Bundestagswahl in der Hälfte der Berliner Wahlbezirke gefordert. Schon diesem Votum woll­te die Ampel nicht folgen. Sie wollte die Wahl nur in etwas mehr als 400 von knapp 2300 Wahllokalen wiederholen. Nun hat die Ampel diese Zahl noch einmal reduziert, es soll nur noch in 300 Wahllokalen neu gewählt werden.

Erreicht wurde diese Verkleinerung, indem die Ampel-Vertreter einfach erklärten, dass eine Stimmabgabe bis 18.45 Uhr nicht als Wahlfehler zu betrachten sei. Vorher war die Grenze auf 18.30 Uhr festgesetzt worden. Tatsächlich hatte der Verfassungsgerichtshof festgestellt, dass wegen der langen Schlangen vor den Wahllokalen „flächendeckend“ nach 18 Uhr gewählt wurde.

Die willkürliche Festsetzung auf 18.45 Uhr als eine noch akzeptable Zeit für eine Bundestagswahl offenbart ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Ebenso seltsam ist, dass eine Schließung der Wahllokale bis zu 15 Minuten Dauer nicht als Wahlfehler betrachtet werden soll. Ganz absurd ist, dass nach dem Willen der Ampel nur die Zweitstimme, nicht aber die Erststimme noch einmal in den 300 Stimmbezirken abgegeben werden soll.

Der gleiche Stimmzettel

Wie sollen die Bürger das verstehen? Schließlich wurden beide Stimmen auf dem gleichen Stimmzettel abgegeben, im gleichen Wahllokal und nach dem Ausharren in einer und derselben Warteschlange (ein Vergnügen, das sich viele Wähler lieber erst gar nicht antaten).

Wie konnte es zu zwei so unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen? Vertreter der Ampel weisen darauf hin, sie hätten dem Gebot des geringstmöglichen Eingriffs in eine Wahl Folge leisten müssen, damit ein Beschluss vor dem Bundesverfassungsgericht Gnade finde. Das ist nicht mehr als eine Ausrede. Vielmehr ist das Votum der Ampelmehrheit der kleinste gemeinsame Nenner, um nicht zu sagen, ein politisch motivierter fauler Kompromiss.

Vor allem die Grünen und die FDP hatten kein Interesse an einer kompletten oder größer angelegten Neuwahl. Sie gehen davon aus, dass eine solche Wahl sie das eine oder andere Mandat kosten könnte. Die Grünen haben zudem drei ihrer 16 Direktmandate in Berlin gewonnen. Wenn die Erststimme nicht noch einmal abgegeben wird, können sie ein knapp errungenes Direktmandat in Berlin-Pankow nicht verlieren.

Am liebsten wäre es Grünen und FDP gewesen, das Thema noch vor der Sommerpause abzuräumen und am besten gar nicht neu zu wählen. Nach der klaren Stellungnahme des Berliner Verfassungsgerichts schien das aber nicht mehr möglich.

Angesichts dieser Manipulationen stellt sich die Frage, ob der Bundestag selbst weiterhin die Prüfung der Bundestagswahl vornehmen sollte. Denn das heißt, dass Parlamentarier „über ihre eigene Zukunft und Mandate ihrer Kollegen“ entscheiden, wie der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner gerade bemerkt hat.

Man müsste den Wahlprüfungsausschuss auflösen und Einsprüche zukünftig vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Das unwürdige Ge­schacher der Ampel-Parteien im Bun­destag legt das ebenso nahe wie die Ehrenrettung der Demokratie, die der Berliner Verfassungsgerichtshof angestrebt hat.