Die „Meinungsmache“ der Parteien : Je prominenter, desto besser

Ein Wahlaufruf gegen CDU, CSU, SPD und AfD von Dutzenden Youtubern hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verärgert. Doch ihre Partei setzte selbst Prominente ein, um für sich zu werben, unter ihnen auch Influencer. Kramp-Karrenbauer müsste nun erklären, warum Wahlaufrufe für die CDU anders bewertet werden sollten als Aufrufe gegen sie.

In einer Pressekonferenz am Montag nach der Europawahl sagte Kramp-Karrenbauer: „Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von Youtubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, einen Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt: Was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen, und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst.“ Und auf Twitter forderte sie später, eine Debatte zu führen über „Regeln, die für den Wahlkampf gelten“. Das sei „eine Frage der politischen Kultur“.

Genüsslich wird nun in sozialen Medien auf die Kampagne „I love Raute“ verwiesen. Die Werbeagentur Jung von Matt entwickelte sie für die Bundestagswahl 2017. Auftraggeber: die CDU. Dutzende Prominente bekundeten damals ihre Unterstützung für die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel. Der im vergangenen Jahr verstorbene Showmaster Dieter Thomas Heck äußerte damals, er unterstütze Merkel, weil sie „uns in eine gute, sichere Zukunft führt“. Die Influencerin Cathy Hummels nannte Merkel „eine starke Frau, die noch dazu sympathisch und authentisch ist“. Und Starfriseur Udo Walz ließ sich mit den Worten zitieren, für ihn gebe es „keine Alternative zur Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Ich vertraue ihr!“ Unter den 55 Prominenten, die auf einer eigenen Website mit Porträt und Zitat erscheinen, sind auch Schwimmweltmeisterin Franziska von Almsick und der frühere Profifußballer Arne Friedrich.

Einzelne Stimmen pushte die CDU noch über ihren eigenen Sender „cdutv“ im Internet. Dort sprachen die prominenten Unterstützer wie der Sänger Heino oder das Model Sophia Thomalla noch umfangreichere Statements ins CDU-Mikrofon. Beide Videos wurden bis heute allerdings nur etwas mehr als tausend Mal aufgerufen – ein Flop. Das Video der Youtuber, das Kramp-Karrenbauer so aufbrachte, wurde innerhalb von vier Tagen 3,5 Millionen Mal angeklickt.

Wahlaufrufe von Prominenten für eine Partei sind weder eine Erfindung noch ein Alleinstellungsmerkmal der CDU. Im Gegenteil: Vor allem bei der SPD haben sie Tradition. Auch sie organisierte solche Kampagnen, um im Wahlkampf zu punkten. In dem Video „Jetzt SPD wählen! Für ein soziales Europa!“ bot die SPD noch kurz vor der Europawahl 15 Unterstützer ihrer Spitzenkandidatin Katarina Barley auf, unter ihnen die Schauspielerinnen Iris Berben und Eleonore Weisgerber sowie der Musiker Sebastian Krumbiegel („Die Prinzen“).

Vor der Bundestagswahl 2017 beteiligten sich viele Prominente an der Kampagne „Wir für Martin“, die das Willy-Brandt-Haus initiiert hatte. Sie warben in sozialen Netzwerken für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, manche traten auch bei öffentlichen Kundgebungen auf. Auch der Künstler Klaus Staeck, Autor Johano Strasser und Schauspieler Clemens Schick organisierten im selben Jahr einen Wahlaufruf für Schulz. Der Aufruf „Für mehr Gerechtigkeit in Deutschland mit einer starken SPD“ der „Aktion für mehr Demokratie“ wurde im Internet sowie in großformatigen Zeitungsanzeigen beworben. Zahlreiche Künstler unterzeichneten den Text – unter ihnen die Schauspieler Iris Berben, Natalie Wörner, Walter Sittler und Burghart Klaußner, Moderator Klaas Heufer-Umlauf, Schriftstellerin Eva Menasse und Sängerin Katja Ebstein.

Auch beim „Deutschlandfest“ in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs 2013, der 150-Jahr-Feier der SPD vor dem Brandenburger Tor, bekundeten zahlreiche Prominente mit einer beachtlichen Fangemeinde ihre Sympathie zu den Sozialdemokraten. Mit dabei: der Schlagersänger und bekennende Sozialdemokrat Roland Kaiser, der seit Jahren öffentlich für die Genossen wirbt. Mit seinen Auftritten und Interviews erreicht er vielleicht nicht so viele Menschen wie der Youtuber Rezo, aber ebenfalls eine beträchtliche Zahl.

Prominente Wahlaufrufe gab es schon lange vor dem digitalen Zeitalter. Legendär ist die Unterstützung des Schriftstellers Günter Grass, der seine Sympathie für die Genossen nie verbarg. In den Sechziger- und Siebzigerjahren machte Grass offensiv Wahlkampf für Willy Brandt, redigierte dessen Reden, warf sich öffentlich für ihn in die Bresche und hielt sich dabei, wie mancher Zeitgenosse entnervt feststellte, mitunter für den eigentlichen und besseren Kandidaten. 1969 trug ein breites Bündnis aus Künstlern und Intellektuellen um Grass dazu bei, dass Brandt die Wahl gewann und Kanzler einer sozialliberalen Regierung wurde. Auch Heinrich Böll gab im legendären Wahlkampf 1972 seine künstlerische Zurückhaltung auf und warb für Brandt – später sprach er sich für die Grünen aus.

Solche Wahlkampfhilfen und klare Positionierungen gegenüber dem politischen Gegner sind also kein neues Phänomen. Warum Annegret Kramp-Karrenbauer den Aufruf der einflussreichen Youtuber als „Meinungsmache vor der Wahl“ bezeichnet, obwohl SPD und CDU Prominente ebenfalls seit langem für ihre eigenen Wahlkampagnen einspannen, bleibt offen. Eine entsprechende Anfrage von FAZ.NET an das Konrad-Adenauer-Haus wurde bis Mittwochnachmittag nicht beantwortet.