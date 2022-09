Palmer gegen Wahl-O-Mat : Nur ein spielerisches Mittel zur Wahlinformation?

Aktualisiert am

Sie sollen Wählern bei ihrer Entscheidung helfen und die Beteiligung erhöhen. Aber eignet sich ein Wahl-O-Mat auch für eine Oberbürgermeisterwahl? Nein, sagt Boris Palmer vor der Wahl in Tübingen.

In fast allen europäischen Demokratien werden „Wahl-O-Maten“ immer beliebter. Die sogenannten „Voting Advice Applications“ (VAA) gelten als modernes Instrument zur Wählermobilisierung und Erhöhung der Wahlbeteiligung. Die Corona-Pandemie hat das Interesse daran verstärkt, weil die Möglichkeiten eines konventionellen Wahlkampfes begrenzt waren.

In Finnland, der Schweiz und den Niederlanden nutzten bis zu 40 Prozent der Wähler vor der Stimmabgabe ein solches Online-Tool. In Deutschland gibt es den Wahl-O-Maten seit der Bundestagswahl 2002, seitdem wurde er von mehr als 110 Millionen Wählern genutzt. Auch für viele Landtagswahlen wird er von den Landeszentralen für politische Bildung programmiert, in Baden-Württemberg – das ist eine Besonderheit – seit 2018 sogar für Oberbürgermeisterwahlen.