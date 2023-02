Das Kräfteverhältnis im Berliner Abgeordnetenhaus kann sich möglicherweise durch die Auszählung der Briefwahlstimmen, die am Sonntag unberücksichtigt geblieben waren, noch einmal leicht ändern. So ergab sich bei der Nachzählung von 466 Stimmzetteln im Bezirk Lichtenberg in einem von fünf Wahlkreisen ein Patt zwischen dem CDU-Kandidaten und der Kandidatin der Partei Die Linke. Sollte es dabei bleiben, dann würde laut Wahlordnung das Los entscheiden, wer ins Abgeordnetenhaus einzieht.

Bisher hatte das Direktmandat der CDU-Kandidat Dennis Haustein gewonnen. Nur zehn Stimmen hinter ihm lag die Linken-Kandidatin Claudia Engelmann. Bezirkswahlleiter Thomas Zeidler ging am Mittwoch davon aus, dass wegen des knappen Ergebnisses noch einmal gezählt werde. Sollte es bei dem Patt bleiben, dann würde das Los im Bezirkswahlausschuss gezogen, der am Montag tagt. Sollte das Mandat infolge einer Nachzählung oder durch Los bei dem CDU-Kandidaten bleiben, würde sich am Kräfteverhältnis der Parteien im Abgeordnetenhaus nichts ändern. Wenn es der Linken-Kandidaten zufallen würde, hätte die CDU einen Sitz weniger.

Die Reihenfolge der Parteien hat sich durch die Nachzählung am Mittwoch nicht geändert. SPD und Grüne hatten in der Wahl beide 18,4 Prozent erreicht. Die SPD lag bisher aber 105 Stimmen vor den Grünen. Bei der Nachzählung erhielten die SPD 88 und die Grünen 80 Stimmen. Die SPD könnte bei einer Fortführung der rot-grün-roten Koalition weiterhin die Regierende Bürgermeisterin stellen, die derzeit SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey ist. Die siegreiche CDU, die 28,2 Prozent errang, will ein Zweierbündnis mit der SPD oder den Grünen bilden.

Ausgleichsmandate könnten wegfallen

Unklar ist nach einem Bericht des RBB, ob durch einen möglichen Wegfall eines Sitzes für die CDU auch Ausgleichsmandate wegfallen würden; das gilt aber als unwahrscheinlich. Bisher verfügt das neue Abgeordnetenhaus laut vorläufigem Ergebnis über 159 Sitze, davon gingen 52 an die CDU und jeweils 34 an SPD und Grüne. Möglicherweise wird erst am 27. Februar genau Klarheit über die Kräfteverhältnisse herrschen, wenn das amtliche Endergebnis bekannt gegeben wird.

Insgesamt waren 466 Wahlbriefe im Bezirk Lichtenberg liegen geblieben. Nach Angaben des dortigen Bezirkswahlleiters Axel Hunger war ein interner Fehler schuld daran. Die Wahlbriefe seien bis Donnerstag in der Briefwahlstelle im Rathaus Lichtenberg abgegeben worden, aber dann nicht rechtzeitig zum Bezirkswahlamt gebracht worden, das sich in einem anderen Gebäude befindet. Er nehme das „voll auf meine Kappe“, sagte der Bezirkswahlleiter, der von einem „Kommunikationspro­blem“ innerhalb des Bezirkswahlamts sprach. Nachzählungen wie am Mittwoch, auch nicht berücksichtigte Briefwahlscheine, kommen bei Wahlen immer wieder vor.

Die Bundes-SPD hat unterdessen bekräftigt, dass sie Franziska Giffey als Regierende Bürgermeisterin in einer rot-grün-roten Koalition halten will. Parteichefin Saskia Esken sagte, der Berliner CDU sei es im Wahlkampf vor allem darum gegangen, „die Stadt schlechtzureden, auch in Teilen darum, die Bevölkerung zu spalten, indem man einen gegen die anderen ausspielt“. Bei den anstehenden Gesprächen gehe es allein darum, wer in der Lage sei, ein Bündnis zu schmieden. Dazu gehöre „Kompromissbereitschaft und die Fähigkeit, aufeinander zuzugehen“, sagte Esken der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU in Berlin habe im Wahlkampf „mögliche Koalitionspartner „vor den Kopf gestoßen“.