Wahl in Schleswig-Holstein : Ablenkung und andere Manöver

Die SPD und FDP haben in Schleswig-Holstein Verluste erlitten, die Grünen haben gewonnen. Was bedeutet das nun für die Ampel und für Nordrhein-Westfalen?

Auf der Bundesebene stellt sich für Parteien nach Landtagswahlen die immer gleiche Aufgabe. Hat man gut abgeschnitten, so bietet sich der Versuch an, dem Resultat breitere Bedeutung zu geben, über das Land hinaus. War es kein guter Wahltag, so gilt es, das Ergebnis als rein landesspezifisches darzustellen. Insofern hatte der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil am Montag eine klare Aufgabenstellung, als er gegen Mittag mit dem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Thomas Losse-Müller, vor die Mikrofone trat. So dramatisch war der Absturz der SPD, so überragend der Sieg der CDU, dass Klingbeil alles tun musste, um dem Eindruck entgegenzutreten, hier könne es sich um mehr als ein rein schleswig-holsteinisches Ereignis handeln.

Als erstes bestritt er, dass es sich um den Erfolg des in Kiel regierenden Bündnisses von CDU, Grünen und FDP gehandelt habe. Das sei kein Jamaika-Sieg gewesen, sondern der des regierenden Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU. Es hätten auch nicht alle Partner der Koalition in Kiel gewonnen. Das stimmte einerseits, da die FDP kräftig verlor. Die Grünen dagegen, die für die Sozialdemokraten eine viel größere Konkurrenz bedeuten, legten stark zu.

Klingbeil bemühte sich, die Niederlage vom Sonntag noch mit anderen Mitteln abzupuffern. Er begann die Pressekonferenz mit Glückwünschen an die sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi, die kurz zuvor mit mehr als 93 Prozent zur neuen DGB-Vorsitzenden gewählt worden war. Dann sagte er, von den vorigen neun Wahlen habe die SPD sechs gewonnen, einschließlich der Bundestagswahl und derjenigen im Saarland, bei der die Sozialdemokraten kürzlich die absolute Mehrheit bekommen hatten. Die Volksparteien seien noch da, sagte der SPD-Chef, das sei ein „gutes Zeichen“.

Klingbeil: Lage in NRW ist eine andere als in Schleswig-Holstein

Klingbeil berichtete über die Diskussion im Parteipräsidium über den Krieg in der Ukraine. Es gebe „volle Unterstützung“ für den Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz. Dass am Montag, dem 9. Mai, passend zum Europatag der französische Präsident Emmanuel Macron zu Gast bei Scholz sei, sei ein gutes Zeichen. Mit dem Krieg gegen die Ukraine habe der russische Präsident Wladimir Putin den Westen „revitalisiert“, sagte Klingbeil. Alle Themen größer als eine Landtagswahl.

Die wesentliche Ablenkung von Schleswig-Holstein sollte aber die ausführliche Thematisierung der nächsten Landtagswahl sein, derjenigen am kommenden Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Wahlverlierer Losse-Müller musste es hinnehmen, dass Klingbeil neben ihm stehend sagte, es sei ja schon lange klar gewesen, dass Daniel Günther Ministerpräsident in Kiel bleiben werde. In Nordrhein-Westfalen werde es dagegen ausweislich der Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Bewerbern von CDU und SPD geben.

Auch die Grünen blicken schon auf den nächsten Wahlsonntag. Weil der Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen auf ein Duell hinausgelaufen ist, an dem sie nicht beteiligt sind, ist die Ausgangslage schwieriger als in Schleswig-Holstein. Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende zeigte sich am Montag dennoch optimistisch, dass die Grünen in Düsseldorf wieder auf die Regierungsbank ziehen könnten: Es gebe nach fünf Jahren Schwarz-Gelb eine „starke Wechselstimmung“, Nordrhein-Westfalen solle „die erste klimaneutrale Industrieregion in Europa“ werden.