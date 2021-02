Rheinland-Pfalz vor der Wahl : Wer kennt Christian Baldauf?

Der CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz hat ein Problem: Alle sehen nur auf die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Und die Corona-Krise spielt ihr in die Hände.

Eigentlich müsste die Landtagswahl Mitte März für Christian Baldauf ein Selbstläufer sein. Der hohe Zuspruch für die CDU im Bund, das strukturkonservative Rheinland-Pfalz und eine ziemlich durchwachsene Bilanz der Ampelregierung müssten den Einzug in die Staatskanzlei beinahe garantieren. Aber danach sieht es nicht aus. Das liegt an dem merkwürdigen Corona-Wahlkampf, an Malu Dreyer – und an Baldauf selbst.

Der verbuchte im Wahlkampf einen großen Erfolg. Im Skandal um rechtswidrige Beamtenförderungen musste Umweltministerin Ulrike Höfken zurücktreten, die Leitfigur der Grünen. In ihrem Haus war oft ohne Ausschreibung und fachliche Beurteilung befördert worden. Ein Gericht nannte das ein „von Willkür geprägtes System“. Die CDU machte aber wenig daraus. Sie beauftragte bloß einen Professor aus Würzburg mit einem Gutachten. Der kam mehr als zwei Monate nach dem Rücktritt zum Schluss, das Beförderungswesen gebe „Anlass zum Nachfragen“. Baldauf könne schon Bälle auf den Elfmeterpunkt legen, heißt es dazu spöttisch aus dem Mainzer Regierungslager. Ob er sie aber auch verwandeln könne, sei eine andere Frage.