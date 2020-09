Aktualisiert am

Wahl in NRW : „Corona hat gezeigt, wie wichtig die Kommunen sind“

Trotz der gestiegenen Wertschätzung der lokalen Verwaltung rechnet Norbert Kersting nicht mit einer hohen Wahlbeteiligung am Sonntag. Die Migrationsfrage spiele kaum noch eine Rolle, sagt der Politikwissenschaftler.

Herr Professor Kersting, wie erklärt sich die Politikwissenschaft, dass die Wahlbeteiligung ausgerechnet bei Kommunalwahlen regelmäßig ernüchternd niedrig ist, obwohl die Kommunalpolitik für unser aller Alltagsleben doch meist viel wichtiger ist als die Bundes- oder Landespolitik?

Das sehen viele Bürger leider nicht so. Für sie steht die Bundes- und schon mit einer deutlichen Abstufung die Landespolitik im Mittelpunkt. Beide sind in den Medien durchgehend präsenter und dort gibt es auch große Konflikte, während in den Räten und Kreistagen sehr viel im Konsens entschieden wird. Durch die Berichterstattung entsteht häufig der Eindruck, dass Kommunen eher nebensächlich sind. Dabei ist das Gegenteil der Fall.