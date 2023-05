Wenn an diesem Wochenende in der Türkei gewählt wird, kommt es auch auf die 1,5 Millionen Türken in Deutschland an. Viele sind Anhänger von Erdogan, aber nicht alle.

Eine junge Frau mit Dutt wartet ungeduldig vor dem Eingang des türkischen Generalkonsulats. Als ihre Eltern herauskommen, atmet sie erleichtert auf. Endlich haben sie ihr Kreuz gesetzt. Jetzt heißt es: schnell weg von hier, weg von türkischem Boden. Ihre Eltern sind, wie Tausende an diesem Tag auch, in das Wahllokal nach Frankfurt gekommen, um über den nächsten Präsidenten der Türkei abzustimmen. Erstmals seit neun Jahren hat ein Oppositionskandidat die realistische Chance, den Autokraten Erdogan zu schlagen. Diese Gelegenheit wollen sie sich nicht entgehen lassen.

Die junge Frau stellt sich als Helin vor und erklärt, warum sie selbst heute nicht wählen kann. Ihre türkische Staatsangehörigkeit hat sie vor einem Jahr abgegeben. Als Kurdin identifiziert sich Helin nicht besonders mit ihrem Herkunftsland. Sie findet es angenehm, dass die Deutschen ihre Nationalität nicht so überhöhen wie die Türken. Helin lacht kurz auf. „Ich habe bisher nur ein einziges Mal eine deutsche Flagge vor einer Wohnung gesehen“, sagt sie. „In der Türkei siehst du die türkische Flagge überall.“

Es kostete die Familie einige Überwindung, herzukommen. Denn in der Vergangenheit waren es vor allem Erdogan-Anhänger, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten. Als Helin und ihre Eltern gerade in der Warteschlange miteinander kurdisch sprachen, fühlten sie sich unwohl. Wer weiß schon, ob der Mann hinter einem nicht ein Rechtsex­tremer oder ein fanatischer Kurdenhasser ist. Helin versteht sowieso nicht, wieso man über die Zukunft eines Landes mitbestimmen darf, in dem man überhaupt nicht lebt. „Warum dürfen Menschen hier für die Diktatur in der Türkei stimmen?“, schimpft sie ein paar Meter entfernt von der Menschenmenge.

Hundert Meter ist die Schlange auf der Frankfurter Kennedyallee lang. Wer beim Warten Hunger bekommt, kann sich türkische Sesamringe für 1,50 Euro kaufen. Ständig gehen Autotüren auf und zu. Mitten auf der Straße lassen Angehörige ihre Familienmitglieder raus, denn Parken kann man hier vergessen.

Nicht nur Erdogans AKP mobilisiert in Deutschland

Seit Ende April bis vergangenen Dienstagabend konnten in Deutschland über 1,5 Millionen Türken ihre Stimme abgeben. In Hessen hatten sie nur zwei Möglichkeiten: das Generalkonsulat in Frankfurt oder ein Wahllokal in Kassel. An der Kennedyallee kamen jeden Tag deshalb bis zu 5000 Menschen an, um zu wählen. Auch an diesem Montag ist es so. Ein Sicherheitsdienst versucht, das Chaos einzudämmen.

In Deutschland lebt die größte türkische Diaspora. Auf diese Gruppe legt die AKP ein besonderes Augenmerk – und lässt trotz Einschränkungen hierzulande intensiv Wahlkampf machen. Aber nicht nur Erdogans AKP mobilisiert in Deutschland. Auf der Kennedyallee sieht man auch Minibusse, die mit dem Gesicht des Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu werben. Auch Helins Familie setzt auf Kilicdaroglu. Die Säkularen und ethnisch-religiösen Minoritäten hätten gar keine Alternative, sagt Helin.

Vor zwei Wochen war die junge Kurdin noch im türkischen Erdbebengebiet. Ihre Familie kommt aus Kahramanmaras, einer der am schlimmsten vom Erdbeben verwüsteten Städte. Das Krisenmanagement der AKP-Regierung sei miserabel, sagt sie. Helins Stimme nimmt einen sarkastischen Ton an: „Aber hey, er hat ja Straßen und Krankenhäuser gebaut“, zieht sie über die Argumente seiner Anhänger her.