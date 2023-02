Was die Ampel aus der Wahl in Berlin lernen kann

Auswirkung auf Bundespolitik : Was die Ampel aus der Wahl in Berlin lernen kann

Schon vor Schließung der Wahllokale ist am Sonntag klar: Das wird kein schöner Tag für Olaf Scholz. Über den Nachmittag erhärten sich die Hinweise, dass seine Parteifreundin Franziska Giffey ihr Amt als Regierende Bürgermeisterin von Berlin, wenn überhaupt, dann nur sehr knapp verteidigen kann. Als dann nach 18 Uhr die erste Prognose veröffentlicht wird, schwinden die Hoffnungen für die SPD noch weiter. Es sollte ein Kampf um Platz zwei mit den Grünen werden. Die CDU ist eindeutig auf dem ersten Platz.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Für die Bundespartei reagiert SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert schon wenige Minuten nach der ersten Prognose. „Selbstverständlich“ schmerze das Ergebnis. Kühnert macht nicht einmal den Versuch, den Sieg der Christdemokraten zu bestreiten, zu groß ist der Abstand. „Die CDU ist stärkste Kraft, dazu ist ihr zu gratulieren.“

Die freundlichen Gratulationen der Genossen in Richtung des Wahlsiegers fallen auf am Sonntagabend. Inhaltlich wird der Wahlkampf der Christdemokraten jedoch kritisiert. Da sei viel „verbrannte Erde“ zurückgeblieben, sagt Kühnert. Das Einende habe CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner erst am Wahlabend entdeckt.

Kühnert will abwarten, nicht „ins Blaue rein“ kommentieren. Vor eineinhalb Jahren sei es auch anders gekommen, als es am Wahlabend ausgesehen habe. Entsprechend äußert sich wenig später der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil. Er übernimmt das Narrativ von SPD-Spitzenkandidatin Giffey, es gehe darum wer eine stabile Regierung bilden könne in der Hauptstadt. Hintergrund dieser Argumentation: Wegner hätte in einer Zweierkoalition, sei es mit der SPD, sei es mit den Grünen, nur eine sehr knappe Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Sollten sich Rote, Grüne und Linke doch noch irgendwie zusammenraufen können, wäre die Mehrheit etwas stabiler. Im Willy-Brandt-Haus will man Giffey offenkundig nicht gleich fallen lassen.

Aus der Wahl in Berlin und den aktuellen Umfragen für den Bund kann die Ampelkoalition um den sozialdemokratischen Kanzler manches da­rüber lernen, was die Stabilität und die Herausforderungen eines Bündnisses mit den Grünen betrifft. Und über die Chancen der CDU. Zwei Tage vor der Wahl in Berlin veröffentlichte YouGov eine Umfrage, die die SPD bei 19 Prozent sieht, würde am Sonntag der Bundestag gewählt werden. Die Grünen würden bei 16 Prozent landen.

Baerbocks Hiebe gegen Scholz und Habeck

Einen Monat zuvor war der Abstand noch 18 zu 17 gewesen. Dieser Wettkampf begleitet das Regieren der Ampel. Wie die Spitzenkandidatinnen in Berlin, Giffey und die Grüne Bettina Jarasch, sich nichts ge­schenkt haben, so ist das Verhältnis zwischen SPD und Grünen im Bund nicht spannungsfrei. Vor allem die grüne Au­ßenministerin Annalena Baerbock, die als Kanzlerkandidatin 2021 manchen Parteifreund enttäuschte, rennt gegen Kanzler Scholz an, als wollte sie ihren Anspruch auf einen zweiten Versuch schon drei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl zementieren.

„Wir freuen uns, dass wir ein starkes Ergebnis haben“, sagt die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Die Hoffnung des grünen Koalitionspartners von Scholz, bei der nächsten Bundestagswahl mit mehr Erfolg als 2021 einen eigenen Kanzlerkandidaten ins Rennen zu schicken, wird durch die Wahl in Berlin kaum schwächer werden.

Für die Ampel kann das weitere Unruhe bedeuten. Denn jeder Hieb Baerbocks gegen Scholz ist auch ein Hieb gegen ihren parteiinternen Konkurrenten, Wirtschaftsminister Ro­bert Habeck. Am Freitagabend sind die beiden gemeinsam mit Jarasch im Berliner Kino International in der Karl-Marx-Allee aufgetreten, der Höhepunkt des grünen Wahlkampfs. „Balsam für alle Scheidungskinder“, witzelt ein Parteifreund, der am Abend dabei ist. Baerbock und Habeck setzen auf der Bühne zwar nicht demons­trativ auf Harmonie, aber man muss sich schon sehr konzentrieren, wenn man den einen oder anderen Missklang raushören will.