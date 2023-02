Der Vorsprung der SPD auf die Grünen in Berlin soll laut Medienberichten noch knapper sein als bisher angenommen. Es könnte zudem in einem weiteren Bezirk eine Nachzählung geben.

Der Vorsprung der SPD auf die Grünen bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist Medienberichten zufolge noch kleiner als bislang angenommen. Laut dem endgültigem Wahlergebnis habe die SPD nur 53 Stimmen mehr als die Grünen geholt, berichteten die „Bild am Sonntag“ und mehrere andere Medien am Samstag.

Die CDU hatte die Abstimmung am 12. Februar deutlich gewonnen. Auf Platz zwei landete die SPD – dem vorläufigen Ergebnis zufolge allerdings nur mit einem Vorsprung von gut hundert Stimmen vor den Grünen.

Der Landeswahlausschuss will das endgültige Ergebnis der Wahl am Montag in einer öffentlichen Sitzung feststellen. Der RBB berichtete unter Berufung auf Ausschusskreise, dass die Sitzungsunterlagen am Freitagabend an alle Mitglieder des Landeswahlausschuss versendet worden seien. Unklar sei, wie die Informationen nun vorab an die Öffentlichkeit gelangt seien.

Die Christdemokraten führten nach ihrem Wahlsieg bereits mehrere Sondierungsgespräche mit der SPD und separat den Grünen. Das dritte Treffen mit den Sozialdemokraten fand am Freitag statt, jenes mit den Grünen folgt am Dienstag. Parallel sondierten SPD und Grüne mit ihrem bisherigen Koalitionspartner, der Linken, bereits zweimal über eine Fortsetzung ihres bisherigen Regierungsbündnisses, das weiter eine Mehrheit hat. Das dritte Treffen der bisherigen Partner findet am Montag zeitgleich zur Sitzung des Wahlausschusses statt.

Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler wies unterdessen darauf hin, dass der am Samstag bekanntgewordene Entwurf für das Endergebnis der Wiederholungswahl vom 12. Februar noch nicht amtlich sei. „Darüber hat der Landeswahlausschuss bei seiner Sitzung am Montag zu befinden“, sagte Bröchler am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Gleichzeitig wies er darauf hin, das dem Gremium ein Antrag auf Nachzählung des Ergebnisse in einem Wahlkreis im Bezirk Lichtenberg vorliege. Sollte der Ausschuss dem Antrag stattgeben, müsste die Feststellung des amtlichen Wahlergebnisses für das Land Berlin nach seinen Angaben vertagt werden, bis in Lichtenberg nachgezählt wurde. In dem fraglichen Wahlkreis liegt ein CDU-Direktkandidat nur zehn Stimmen vor einer Bewerberin der Linken, die nun noch einmal nachzählen lassen will. Ob dem Antrag stattgegeben wird, ist offen.

An den bereits kurz nach der Wahl vorläufig festgestellten prozentualen Anteilen der Parteien würde sich demnach nichts ändern. Die CDU gewann die Wahl demnach klar mit 28,2 Prozent. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent mit einem Minivorsprung für die SPD – von nunmehr 53 Stimmen. Die Linke kam bei der Wahl auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1 Prozent. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus dem Parlament.