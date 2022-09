Nach Wahlpannen : Verfassungsgerichtshof: Wahl in Berlin sollte wiederholt werden

Aktualisiert am

Verfassungsgerichtshof: Wahl in Berlin sollte wiederholt werden

Das Verfassungsgericht in Berlin will die Wahl zum Abgeordnetenhaus vollständig wiederholen lassen. Eine Teilwahl in einzelnen Bezirken reiche nicht, um das Vertrauen wiederherzustellen.

Stundenlang geschlossen, Wahlzettel kopiert: Berliner Wahllokal am 26. September 2021 Bild: dpa

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus muss nach Auffassung des Berliner Verfassungsgerichtshofes vollständig wiederholt werden. Das machte das Gericht am Mittwoch in einer öffentlichen Verhandlung sehr deutlich. Die Verwirklichung des Wahlrechts durch die Bürger und eine rechtmäßige Zusammensetzung des Parlaments seien wichtiger als der Bestandschutz für das gewählte Parlament, sagte die Präsidentin des Berliner Landesverfassungsgerichts, Ludgera Selting.

Da Tausende Bürger ihre Stimme nicht oder nicht wirksam abgeben konnten und die vielen Wahlfehler zudem nur sehr lückenhaft dokumentiert seien, sei „die Integrität des Wahlergebnisses erheblich beschädigt“ worden. Dadurch könne auch das Vertrauen der Bürger in die Demokratie dauerhaft beschädigt werden. Das könne „nur durch eine Wiederholung der vollständigen Wahl in allen Wahlkreisen“ geheilt werden. Eine nur teilweise Wiederholung der Wahl könne die Legitimation des Parlaments nicht wiederherstellen.

In ihrer rund 40 Minuten dauernden rechtlichen Einschätzung ließ die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs keinen Zweifel daran, dass die Landeswahlleitung ihre Pflicht, die Wahlen in geeigneter Weise vorzubereiten, verletzt hat. So sei schon die Vorbereitung der Wahl der erste Wahlfehler gewesen. Zur Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl gehöre es, dass die Bürger die Möglichkeit haben müssten, „vollständige gültige Stimmen unter zumutbaren Bedingungen abgeben“ zu können.

Kopien von Stimmzetteln als gültig gewertet

Die Landeswahlleitung habe die Wahlzeit pro Wahlberechtigten „nicht oder fehlerhaft berechnet“. So hätten nach der Berechnung der Landeswahlleitung maximal 400 Personen in einer Wahlkabine wählen können. „Dem stand eine Anzahl von durchschnittlich 1000 Personen gegenüber“, im Bezirk Pankow seien es sogar 1500 gewesen. Die vorhandenen Wahlkabinen hätten nur ausgereicht, dass „deutlich weniger als 40 Prozent der Wahlberechtigten wählen konnten“. Zudem sei in fünf Bezirken von Anfang an keine ausreichende Zahl von Stimmzetteln vorhanden gewesen.

Bei der Wahl selbst hätten Tausende Bürger ihre Stimme nicht oder nicht unbeeinflusst abgeben können. So seien im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine „deutlich vierstellige Zahl“ an Stimmen auf Kopien von Stimmzetteln abgegeben worden, weil Stimmzettel gefehlt hätten. Sie seien als gültig gewertet worden, obwohl das nicht zulässig gewesen sei.

Zudem habe es in vielen Wahllokalen Wartezeiten von mehreren Stunden gegeben, eine ganze Reihe Wahllokale sei vorübergehend geschlossen gewesen. Außerdem sei noch nach 18 Uhr „flächendeckend“ weiter gewählt worden, obwohl schon Prognosen veröffentlicht worden waren. Das sei in 1066 von 2256 Wahllokalen der Fall gewesen, habe also „fast die Hälfte aller Wahllokale“ betroffen, sagte Selting.

„Wahlfehler sind mandatsrelevant“

Die Wahlfehler sind zudem nach Auffassung des Gerichts mandatsrelevant, betreffen also die Sitzverteilung des Parlaments. Eine Beeinflussung der Sitzverteilung müsse „nicht mathematisch konkret“ feststehen, sondern es reiche, wenn sie möglich sei, sagte Selting. In der Summe seien die Wahllokale 83 Stunden geschlossen gewesen. Darüber hinaus seien Wahllokale in der Summe 350 Stunden nach 18 Uhr noch geöffnet gewesen. Man könne nicht herausfinden, wie viele Wahlberechtigte wegen Warteschlangen und Schließungen der Wahllokale nicht gewählt oder nach 18 Uhr gewählt hätten.

Der Verfassungsgerichtshof gehe deshalb davon aus, dass die Mandatsrelevanz für alle 78 Wahlkreise und die Erst- und Zweitstimmen gegeben sei, da die konkrete Möglichkeit einer Beeinflussung der Sitzverteilung dafür ausreiche. „Der Verfassungsgerichtshof ist davon überzeugt, dass die dokumentierten Wahlfehler nur die Spitze des Eisbergs sind“, so Selting.

In der Verhandlung waren die Landeswahlleitung, die Innenverwaltung des Senats und die Landesverbände der politischen Parteien „Die Partei“ und der AfD vertreten Bei den heutigen Erläuterungen handelte es sich um eine vorläufige rechtliche Einschätzung des Gerichts, das nach der Verhandlung weiter beraten wird. Die einsprucherhebenden Parteien werden noch dazu Stellung nehmen.