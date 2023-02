Nach der nachträglichen Zählung von Briefwahlstimmen ist es in einem Wahlkreis in Lichtenberg zu einem Patt gekommen. Bei den Erststimmen liegen der Kandidat der CDU, Dennis Haustein, und die Kandidatin der Linken, Claudia Engelmann nun gleich auf. Am Sonntagabend hatte es noch so ausgesehen, als ob Haustein als Direktkandidat in das Berliner Abgeordnetenhaus einziehen würde.

Die nachträgliche Zählung von mehreren hundert bisher unberücksichtigten Briefwahlstimmen ergab nun aber einen Patt. Laut Landeswahlgesetz müsste bei Gleichstand das Los entscheiden, das der Bezirkswahlleiter zieht, wie zuerst der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtete. Der Bezirkswahlausschuss in Lichtenberg soll am Montagnachmittag öffentlich tagen.

Der stellvertretende Bezirkswahlleiter Thomas Zeidler ging am Mittwoch aber davon aus, dass im Zweifelsfall, wenn es besonders knapp sei, eher noch einmal nachgezählt werde. Insgesamt wurden in Lichtenberg am Mittwoch 466 versehentlich liegengebliebene Wahlbriefe zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl ausgezählt. Sollte das Direktmandat an die Linken-Kandidatin Engelmann gehen, könnte das die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses in größerem Maß beeinflussen. Da die CDU dann einen Sitz weniger hätte, würde auch die Berechnung der Ausgleichsmandate neu erfolgen. Das könnte dann die Kräfteverhältnisse zwischen SPD und Grünen ändern.

Das Abgeordnetenhaus von Berlin besteht aus mindestens 130 Sitzen, hinzu kommen Überhangs- und Ausgleichsmandate. Laut dem vorläufigen Ergebnis der Wiederholungswahl vom Sonntag wären es aktuell 159 Sitze. Davon gingen allein 52 an die CDU und je 34 an SPD und Grüne auf den Plätzen zwei und drei – die CDU bliebe also in jedem Fall stärkste Fraktion.

Die Auszählung von liegengebliebenen Wahlbriefen im Berliner Bezirk Lichtenberg hat nichts an der Rangfolge geändert, in der die Parteien aus der Abgeordnetenhauswahl hervorgingen. Von den am Mittwoch nachträglich ausgezählten 466 Zweitstimmen entfielen 88 auf die SPD und 80 auf die Grünen. Damit würde sich der knappe Vorsprung der SPD auf die Grünen sogar ein wenig vergrößern. Zwischen den beiden zweitstärksten Fraktionen, der SPD und den Grünen, lagen laut dem bisherigen vorläufigen Ergebnis nur 105 Stimmen.