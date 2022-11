Wahlkampf in Berlin : Giffey gegen Jarasch – das Duell hat begonnen

In drei Monaten muss Berlin noch einmal wählen. Die Koalitionspartner SPD und Grüne gehen schon aufeinander los. Denn die Frage ist, wer die Stadt in Zukunft führen wird.

Berlin is‘ dufte. Das hat Franziska Giffey am Donnerstag zwar nicht gesagt, aber der Satz kommt ihrer Botschaft recht nahe. Die Regierende Bürgermeisterin von der SPD gibt sich in ihrer Regierungserklärung zwar ganz staatstragend, die Pannenwahl in der Hauptstadt habe „großen Schaden angerichtet“, es seien „Fehler passiert, die nicht hätten passieren dürfen“, ja „Klischees über Berlin“ seien bestätigt worden. Die Verantwortung für die Chaos-Wahl laste aber auf vielen Schultern, nicht nur auf dem Senat, sondern auch auf den Bezirken. Das soll heißen: Meinen ehemaligen Innensenator Andreas Geisel, damals für die Aufsicht über die Wahlvorbereitung zuständig, gebe ich nicht her.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Ansonsten ist die Rede Giffeys eine Bilanz der tatsächlichen oder vermeintlichen Erfolge ihrer rot-grün-roten Koalition, von der Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge, die Berlin als „Stadt der offenen Herzen“ empfangen habe, über die Vorreiterrolle beim öffentlichen Nahverkehr, erkämpft durch das 29-Euro-Ticket, bis hin zur Wiederverbeamtung der Lehrer nach sage und schreibe 18 Jahren und den schon wieder beachtlichen Touristenzahlen, bei denen Berlin sich mit Lissabon, Barcelona und New York messe, aber London und Paris hinter sich lasse. „Wir wollen zeigen, dass diese Landesregierung die Situation im Griff hat“, sagt Giffey und bekräftigt, dass ihr Posten als Hauptstadtchefin für sie weiterhin „die schönste Aufgabe ist, die man sich vorstellen kann“.