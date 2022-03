Landtagswahl : SPD gewinnt Saarlandwahl deutlich – CDU mit dramatischen Verlusten

Nach ersten Hochrechnungen von infratest dimap kommt die SPD auf 43,1 Prozent, es ist ihr bestes Wahlergebnis seit den späten 1990er Jahren. Die bisherige Vize-Regierungschefin, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, wird wohl erste sozialdemokratische Ministerpräsidentin an der Saar. „Das Saarland hat rot gewählt, die Saar-SPD hat die Wahl gewonnen“, sagte Rehlinger. „Nach 23 Jahren sind wir wieder stärkste Kraft als Sozialdemokratie an der Saar.“ Das sei das Ergebnis harter Arbeit gewesen, die SPD habe das Vertrauen der Bürger zurückerkämpft, sich Glaubwürdigkeit erarbeitet. „Das ist auch am heutigen Tag belohnt worden“, sagte Rehlinger.

Bei der Forschungsgruppe Wahlen kommt die SPD 43,8 Prozent. In beiden Hochrechnungen käme sie damit auf die absolute Mehrheit. „Anke Rehlinger ist die erste seit fünf Jahren, die es geschafft hat, ein Bundesland zu drehen. Dieser gordische Knoten ist jetzt geschlagen. Man kann als Herausforderer Landtagswahlen gewinnen“, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. „Es ist nicht nur ein guter Abend für die SPD an der Saar, sondern für die SPD insgesamt.“

Der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans konnte seinen Amtsbonus nicht nutzen. Für die Saar-CDU ist es das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte, sie kommt nur noch auf 27,6 Prozent – mehr als 13 Prozentpunkte weniger als 2017. Andreas Jung, stellvertretender Parteivorsitzender der CDU, sagte im ZDF: „Es ist der Erfolg von Anke Rehlinger. Wir gratulieren ihr dazu.“ Bei dieser Wahl hätten landespolitische Themen den Ausschlag gegeben. „Es ist kein Omen, das war eine Landtagswahl. Die Werte in den anderen Bundesländern sehen ganz anders aus“, sagte Jung. „Wir blicken optimistisch, aber natürlich mit der gebotenen Demut auf die anderen Wahltermine.“

Die Linke ist nach drei Legislaturperioden nicht mehr im saarländischen Landtag vertreten, sie stürzte um 10,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent ab. „Das ist ein ganz ganz bitterer Abend heute“, sagte Janine Wissler, Linken-Parteichefin. Die Niederlage habe sicherlich mit der Zerstrittenheit der Partei im Saarland zu tun. Zu Lafontaines Parteiaustritt und seinem Aufruf, die Linke nicht zu wählen, sagte Wissler: „Das war natürlich ein harter Schlag für die Linke im Saarland.“

Die AfD kommt laut infratest dimap auf 5,5 Prozent, die Grünen auf 5,6. „Das ist für uns ein ganz klarer Erfolg“, sagte Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. Es sei eine Stimme für Klimaschutz im Saarland. „Dass wir als Grüne damit in allen 16 Bundesländern vertreten sind, ist ein klarer Rückenwind.“ Die FDP liegt bei 5 Prozent. „Das Saarland ist kein einfaches Pflaster für uns“, sagte FDP-Parteichef Christian Lindner. Dass die FDP wohl in den Landtag einziehen werde, sei vor diesem Hintergrund ein „beachtlicher Erfolg“. Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter habe einen authentischen und persönlich geprägten Wahlkampf gemacht.

Am Sonntag waren die mehr als 750.000 Wahlberechtigten aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das vorläufige amtliche Endergebnis soll noch am Abend feststehen. Das Saarland ist mit knapp einer Million Einwohnern das kleinste Flächenland unter den Bundesländern, auch der Landtag ist mit 51 Abgeordneten der kleinste in Deutschland. Trotzdem galt die Wahl auch als Stimmungstest für die Bundespolitik. In diesem Jahr finden noch Landtagswahlen im Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sowie im Oktober in Niedersachsen statt.

Die CDU stellt in Saarbrücken seit fast 23 Jahren den Regierungschef. Hans war allerdings zum ersten Mal Spitzenkandidat. Er hatte den Posten 2018 übernommen. CDU-Amtsvorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer wechselte damals in die Bundespolitik. Für Rehlinger war es der zweite Versuch, Regierungschefin zu werden. Die SPD stellte an der Saar zuletzt bis 1999 den Ministerpräsidenten. Hans hat offen gelassen, ob er im Falle einer abermaligen großen Koalition unter Führung der SPD auch als Vize unter Rehlinger ins Kabinett gehen würde.