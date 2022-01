Wahl des neuen Vorsitzenden : Wohin führt Merz die CDU?

Es ist ein trüber Tag Anfang Januar, aber Friedrich Merz ist im Düsseldorfer Airporthotel Van der Valk bester Laune. Der passionierte Pilot, der vom heimatlichen Sauerland aus gerne am Steuer seiner Propellermaschine zu Terminen einschwebt, ist diesmal per Linienflug aus München angereist, um an der Klausurtagung der Führungsgremien der nordrhein-westfälischen CDU teilzunehmen.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge

Oliver Georgi Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Erst vor ein paar Tagen konnte Merz seinen lange ersehnten Triumph feiern. Zweimal, Ende 2018 und Anfang 2021 war er auf Parteitagen im Ringen um den CDU-Vorsitz unterlegen; Mitte Dezember setzte Merz sich beim ersten Mitgliederentscheid in der Parteigeschichte dann klar mit 62,1 Prozent durch. Formal betrachtet ist Merz noch immer nur designierter Bundesvorsitzender. Auf dem digitalen Parteitag an diesem Samstag und dann noch postalisch muss seine Wahl bestätigt werden.

Doch Merz will keine Zeit verlieren. Er hat sich vorgenommen, seine bei der Bundestagswahl abgestürzte Partei zügig aufzurichten. Vor einem CDU-Stellwand mit der Aufschrift „Perspektiven schaffen. Chancen nutzen“ skizziert er im Düsseldorfer Airporthotel an der Seite des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst seine Pläne. Er spricht über ein neues Grundsatzprogramm, das er bis zur nächsten Bundestagswahl in der Partei erarbeitet lassen möchte. Bemerkenswerterweise ist es aber nicht der 66 Jahre alte Merz, sondern der zwanzig Jahre jüngere Wüst, der den politischen Korridor der CDU unmissverständlich definiert. „Wir sind uns einig, dass der Erfolg der CDU in der Mitte liegt, wir orientieren uns an den Themen der Mitte und an den Menschen der Mitte.“

Aber bevor es an die ganz großen Linien geht, müssen Merz und seine Partei in den nächsten Monaten erst einmal vier Landtagswahlen bestehen. Im Frühjahr wollen zunächst drei Ministerpräsidenten mit CDU-Parteibuch ihr Amt verteidigen: Am 27. März Tobias Hans im Saarland, am 8. Mai Daniel Günther in Schleswig-Holstein und nur eine Woche später dann Wüst in Nordrhein-Westfalen. Im Oktober steht die vierte Landtagswahl, in Niedersachsen, an. „Diese Reihenfolge gefällt mir persönlich gut“, sagt Merz fast vergnügt. Das gebe der Bundespartei die Gelegenheit, „in den beiden kleineren Ländern zunächst einmal einen Probelauf zu machen für das, was wir organisatorisch an Hilfe leisten wollen“. Sodann baut der künftige Vorsitzende vor: „Die Wahlkämpfe müssen in den Ländern geführt werden und werden auch in den Ländern gewonnen, hoffen wir jedenfalls.“

Für die ganze Breite?

Dort, in den Ländern, befürchtet man indes weitere Querelen auf der CDU-Bundesebene. Mit Sorge blicken die Wahlkämpfer auf den schwelenden Konflikt um den Vorsitz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, den derzeit Ralph Brinkhaus innehat. Dessen Amtszeit währt nur bis zum 30. April. Im schlimmsten Fall droht der Partei also genau in der Zeit der ersten drei Landtagswahlkämpfe ein offenes Ringen zwischen Merz und Brinkhaus. Der intern von den Abgeordneten geschätzte Fraktionsvorsitzende kämpfe um sein Amt, heißt es. Brinkhaus flöte seinen Fraktionskollegen, die er im Reichstag abpasst, ausführlich seine Wertschätzung ins Ohr.