Wahl des Bundespräsidenten : Eine Bundesversammlung unter besonderen Bedingungen

Die 17. Bundesversammlung findet unter den Bedingungen der Corona-Pandemie statt – und wird daher eine ganz besondere sein. Am Morgen hat jedoch erst einmal alles wie geplant mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Marienkirche in Berlin begonnen, an dem Frank-Walter Steinmeier zusammen mit seiner Frau teilnahm. Hier die Besonderheiten der Bundesversammlung, die um 12 Uhr mittags zusammentritt:

Viel Technik

Die coronabedingte Verlegung der Bundesversammlung vom Plenarsaal des Reichstagsgebäudes in das benachbarte Paul-Löbe-Haus war auch eine technische Herausforderung: Damit die über fünf Etagen verstreuten Delegierten alles sehen und hören können, wurden dort rund 30 große Displays montiert, außerdem 100 Scheinwerfer installiert und 264 Lautsprecher aufgebaut. Zudem wurden mehr als 20 Kilometer Strom- und Datenkabel verlegt.

Sicherheit geht vor

Um die Bundesversammlung nicht zum Corona-Hotspot werden zu lassen, ist Sicherheit großgeschrieben. Alle Delegierten müssen ein negatives aktuelles Testergebnis vorweisen. Dann bekommen sie ein orangefarbenes Bändchen ums Handgelenk. Vor dem Reichstag wurde eigens ein Testzentrum aufgebaut, mit Kapazitäten von bis zu 650 Tests in der Stunde. Für Wahlfrauen und -männer, die positiv getestet werden, stehen 99 Nachrücker bereit.

Aufwandsentschädigung

Mitglieder der Bundesversammlung, die nicht dem Bundestag angehören und nicht aus Berlin kommen, erhalten eine Aufwandsentschädigung von 75 Euro pro Tag, für die Anreise und die Fraktionssitzungen am Samstag, die Bundesversammlung am Sonntag und gegebenenfalls die Abreise am Montag. Abgeordnete und Berliner gehen leer aus. Außerdem werden die Übernachtungen sowie die An- und Abreise bezahlt. Wer den Zug nutzt, durfte 1. Klasse fahren. Wer mit dem Flugzeug kommt, konnte Business Class buchen.

Auffällige Teilnehmer

Vor fünf Jahren war die Drag Queen Olivia Jones aus Hamburg der Hingucker bei der Bundesversammlung. Mit einer orangefarbenen Mähne brachte sie Farbe in die Veranstaltung. Ihre Nachfolge tritt in diesem Jahr die von der Linken in Berlin nominierte Gloria Viagra an. Ein Erfolg wird ihr allerdings verwehrt bleiben: Jones gelang es damals, sich im Gedrängel im Plenarsaal fotowirksam an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier heranzuschleichen. Das wird in diesem Jahr wegen der strengen Abstandsregeln nicht möglich sein.

Gastgeschenk

Damit den Delegierten und Ersatzdelegierten mehr als nur die Erinnerung an die Bundesversammlung bleibt, gibt es für sie auch ein kleines Gastgeschenk: eine CD mit Kompositionen des Berliner Vibraphonisten Oli Bott. Der Bundestag hatte ihn anlässlich der Erklärung des Deutschlandliedes zur Nationalhymne vor genau 100 Jahren damit beauftragt, eine Art musikalische Geschichte dieses Stücks zu schreiben. Das tat er und nahm das Ganze mit seinem Jazz-Ensemble auf.

Schwierige Sitzungsleitung

Normalerweise hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) im Plenarsaal alle Abgeordneten direkt im Blick. Nicht so bei der Bundesversammlung, deren Mitglieder im Paul-Löbe-Haus auf fünf Etagen untergebracht sind. Und auch für den Plenarassistenzdienst und den Sitzungsdienst ist die Situation völlig ungewohnt.