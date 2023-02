Es kommt bei Wahlen auf Landesebene nicht jeden Tag vor, dass ein Amtsinhaber oder eine Amtsinhaberin auf so schlechte Beliebtheitswerte kommt – und mit der eigenen Partei eine Wahlschlappe hinnehmen muss. Die Wahl im Saarland vor bald einem Jahr bildet eine Ausnahme, wie auch jetzt die Wahl in der Hauptstadt.

Mit 18,4 Prozent fährt die SPD das mit Abstand schlechteste Wahlergebnis seit der Nachkriegszeit in Berlin (einst West-Berlin) ein. Dabei gilt die Stadt als Hochburg der Sozialdemokraten. Dennoch hielt die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Sonntagabend zunächst daran fest, weiter an der Spitze der Stadt stehen zu wollen. Da war noch nicht klar, ob die SPD oder die Grünen auf Platz zwei landen würden. Am Ende sollte es mit nur 105 Stimmen Unterschied knapp für die SPD reichen.

„Es gab bessere Abende, würde ich sagen“, antwortete Giffey nach diesem historisch schlechten SPD-Ergebnis auf die Frage eines Journalisten. Sie regiert erst seit etwas mehr als einem Jahr (als erste Frau in der Geschichte der Stadt überhaupt). Sollte sie ihr Amt nach so kurzer Zeit schon wieder verlieren, wäre das in Berlin keine Besonderheit.

Gleich sechs Amtsvorgänger hielten nicht mehr als zwei Jahre durch. Seit der Wiedervereinigung sind aber lange Amtszeiten die Regel, das beste Beispiel dafür ist Giffeys Parteikollege Klaus Wowereit, dessen Spruch, Berlin sei „arm, aber sexy“, den meisten noch im Gedächtnis sein dürfte.

Nach solchen Worten ist angesichts der zahlreichen Probleme Berlins heute niemandem mehr zumute. Eine treffende, wenn auch offensichtliche Erkenntnis, gab Giffey am Abend gleich unumwunden zu: „So, wie es ist, kann es nicht bleiben.“ Und weiter: „Die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden.“ Vor allem sind sie nicht zufrieden mit ihr, wie eine Umfrage von Infratest Dimap zeigt. Nur 36 Prozent der Befragten ist mit der Arbeit ihrer Regierungschefin zufrieden, 56 Prozent unzufrieden. Mit solchen Werten lässt sich keine Wahl gewinnen, Giffey war für die SPD kein Zugpferd.

SPD trägt schon sehr lange Verantwortung

Dabei fällt auf, dass die Berliner schon ihre Amtsvorgänger Wowereit und Michael Müller im Laufe der Jahre zunehmend schlechter bewerteten. Den wachsenden Unmut konnte Giffey in ihrer kurzen ersten Amtszeit nicht aufhalten. Nicht einmal jeder dritte Befragte ist der Meinung, dass sich Berlin in den vergangenen Jahren positiv entwickelt habe. Vor sieben Jahren blickten noch zwei Drittel wohlwollend auf die jüngere Vergangenheit zurück.

Die SPD wird wie keine andere Partei von den Wählern für die fehlenden Wohnungen und den schlechten Zustand der Berliner Behörden verantwortlich gemacht. Tatsächlich trägt die SPD auch schon lange Verantwortung für die Stadt. Sie ist seit 1989, also seit 34 Jahren, im Berliner Senat vertreten und führt seit 2001, also seit 22 Jahren, ununterbrochen die Landesregierung an. Da half es Giffey nicht, im Wahlkampf immer wieder auf ihrer kurze Amtszeit als Regierende Bürgermeisterin zu verweisen.

Vom Frust der Berliner hat fast ausschließlich eine Partei profitiert, die sich seit Jahren grämt, in den Großstädten kaum noch Chancen zu haben: die CDU. Sie holt 28,2 Prozent, ein Plus von gut zehn Prozentpunkten. Das sieht man nicht alle Tage. Kann die Partei ausgerechnet in der als links geltenden Hauptstadt eine Trendwende einleiten? Spitzenkandidat Kai Wegner sagte in der ARD: „Die Stadt ist extrem gespalten: Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Alt gegen Jung, Innenstadt gegen Außenbezirke“, das wolle er ändern. Berlin, sagt er auch, habe den Wechsel gewählt.

Die Alten wählen – und zwar die CDU

Das kann man so sehen und auch wieder nicht. Denn das regierende Bündnis aus SPD, Grünen und Linken hat zusammengenommen nur etwas mehr als fünf Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2021, die nun wegen zahlreicher Pannen wiederholt werden musste, eingebüßt. Das könnte, trotz allem Frust, für ein Weiter so reichen.

Andererseits basiert der CDU-Erfolg auf einem Wunsch nach einem Wechsel. 96 Prozent ihrer Wähler geben bei Infratest Dimap an, ihr Kreuz gemacht zu haben, damit sich etwas ändere. Eine der interessantesten Zahlen präsentiert der Journalist Jörg Schönenborn im Ersten. Nur 43 Prozent haben ihr Kreuz demnach aus Überzeugung der CDU gegeben, gleich 50 Prozent aus Enttäuschung über die anderen Parteien. Das ist ein Plus von 17 Punkten im Vergleich zum Jahr 2021. Berlin macht die Volkspartei CDU an diesem Wahltag zur Protestpartei.

WAHL ZUM ABGEORDNETENHAUS BERLIN 2023 Wählerwanderung 2021 2023 Quelle: Infratest dimap (Stand: 13.02.2023 00:18 Uhr)

Die CDU gewinnt von allen großen Parteien Stimmen hinzu, vor allem von der SPD. Nur an das Lager der Nichtwähler verliert die Partei viele Stimmen, was aber daran liegt, das die Wahlbeteiligung 2021 höher lag, als gleichzeitig noch der Bundestag gewählt wurde.

Dass die Wahlbeteiligung zurückgegangen ist, nützt der CDU, da die Alten häufiger zur Wahl gehen als die Jüngeren. Denn bei den älteren Wählern liegt die Partei deutlich vor den anderen Parteien. Nach den Krawallen in der Silvesternacht, als Polizisten und Feuerwehrleute attackiert wurden, kann die CDU auch von einem Kompetenzwert in der Kategorie „Kriminalitätsbekämpfung“ punkten. Hier halten bei der Forschungsgruppe Wahlen 32 Prozent der Befragten die Partei für kompetent. Die SPD kommt hier auf 13 – die Grünen nur auf zwei Prozent.

Die CDU verdankt ihre Freude auch dem Leid der FDP, von der sie viele Wähler abwerben konnte. Seit der Bundestagswahl stolpert die FDP von Niederlage zu Niederlage. Im vergangenen Jahr schaffte es die Partei gleich zwei Mal nicht in den Landtag (Saarland, Niedersachsen) und flog gleich zwei Mal aus der Landesregierung heraus (Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein).

Nach der Niedersachsen-Wahl kündigte der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner an, das Profil der Partei in der Bundesregierung wieder zu schärfen – denn auch in den bundesweiten Umfragen kriseln die Liberalen. Das Jahr 2023 sollte ein besseres als 2022 werden. Daraus wird vorerst nichts. Auch in Berlin scheitert die FDP an der Fünfprozenthürde und zieht nicht in das Abgeordnetenhaus ein. Das dürfte nicht ohne Auswirkungen auf die Ampelkoalition bleiben.

Ohne die FDP im Berliner Abgeordnetenhaus könnte die CDU unter ihrer Führung ein Zweierbündnis bilden, wahlweise mit der SPD oder den Grünen, wobei der strahlende CDU-Wahlsieger Kai Wegner vor der Wahl wegen der Verkehrspolitik deutlich auf Abstand zu den Grünen ging; was freilich nach der Wahl nichts heißen muss.

Allerdings müsste Wegner die SPD oder die Grünen davon überzeugen, dass sie nicht weiter in einem Dreierbündnis mit den Linken koalieren. Das dürfte schwierig werden. Und so könnte sich Wegner trotz des Wahlsiegs in der Opposition wiederfinden. Die Regierungsserie der SPD wiederum würde nur ein Ende finden, wenn es zu Schwarz-Grün käme. Im für die SPD günstigsten Fall kann sich die unbeliebte Giffey trotz der Wahlschlappe noch einmal im Amt halten – und es könnte doch vieles bleiben, wie es ist.