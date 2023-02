Aktualisiert am

Demonstration in Berlin

Demonstration in Berlin :

Demonstration in Berlin : AfD-Spitze bei Wagenknecht-Schwarzer-Kundgebung nicht dabei

Die AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel sowie ihre Stellvertreter werden am kommenden Samstag nicht an der von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Feministin Alice Schwarzer geplanten Friedensdemonstration in Berlin teilnehmen. Das teilte ein AfD-Sprecher auf Anfrage mit. Einen besonderen Grund dafür gebe es nicht.

Wagenknecht hatte zusammen mit Schwarzer ein „Manifest für Frieden“ veröffentlicht, in dem sie vor einer Eskalation des Ukrainekriegs warnen, Kompromisse „auf beiden Seiten“ fordern und Bundeskanzler Olaf Scholz dazu auffordern, „die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen“. Zudem riefen beide zu einer Kundgebung am Samstag am Brandenburger Tor auf.

Chrupalla hatte das Schriftstück nach eigenen Angaben mit unterzeichnet. „Im Einsatz für den Frieden sollten Parteigrenzen keine Barrieren sein“, hatte er den Schritt begründet. Wagenknecht und Schwarzer wurde vorgehalten, sich nicht eindeutig gegen Rechtsaußen und die AfD abzugrenzen. Deswegen hat auch die Spitze der Linkspartei den Aufruf zu der Demonstration kritisiert.

Mehr zum Thema 1/

Laut Zählung auf der Seite „change.org“ haben rund 600.000 Personen das Manifest unterzeichnet. Seit der Veröffentlichung wird über das Dokument viel diskutiert. Die Verfasserinnen wüssten genau, wozu es führe, wenn die Waffenlieferungen eingestellt würden und nähmen das billigend in Kauf, hatte der Militärexperte Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München auf Twitter geschrieben. Letzten Endes „schmeißt man die Ukraine untern Bus“, sagte er in der ARD-Sendung „Maischberger“.