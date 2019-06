Rücktritt der SPD-Chefin : Wagenknecht sieht Züge von Mobbing gegen Nahles

Die Vorsitzende der Linksfraktion Sahra Wagenknecht sieht im Umgang einiger SPD-Politiker mit ihrer zurückgetretenen Chefin Andrea Nahles Züge von Mobbing. „Wenn nach einer beispiellosen Wahlschlappe neben einer inhaltlichen Neuausrichtung auch personelle Konsequenzen gefordert werden, ist das kein Mobbing, sondern angemessen“, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur. Mobbing beginne aber, „wo jemand von den eigenen Leuten durch anonyme Sticheleien und gezielt lancierte Beleidigungen so lange öffentlich demontiert wird, bis der Betreffende das Handtuch wirft“.

Man habe versucht, Nahles zur Alleinschuldigen zu machen, obwohl der Niedergang der SPD lange vor ihrer Amtszeit begonnen habe, sagte Wagenknecht. Viele ihrer Kritiker stünden für genau den Kurs des Sozialabbaus und der „GroKo-Kungelei“, mit dem sich die SPD bei ihren Wählern um jeden Kredit gebracht habe. „Da soll dann offenbar nur ein Schuldiger gefunden werden, um die Debatte über den politischen Kurs zu verhindern. In dem Zusammenhang fanden dann auch all die unschönen Methoden Anwendung, die in Machtkämpfen in Parteien heute leider üblich sind.“

Nahles hatte am Sonntag ihren Rücktritt vom Partei- und Fraktionsvorsitz angekündigt. Mehrere führende Parteimitglieder hatten den Umgang mit ihr anschließend als „schändlich“ oder „beschämend“ bezeichnet. Auch Wagenknecht sah sich lange Zeit innerparteilichen Angriffen ausgesetzt, die von einigen Parteimitgliedern als Mobbing bezeichnet wurden. Im März kündigte sie an, sich aus gesundheitlichen Gründen vom Fraktionsvorsitz zurückziehen zu wollen. Die Fraktionsspitze soll im Herbst neu gewählt werden.

Wagenknecht sagte, der Fall Nahles sei nicht mit ihrem vergleichbar, weil sie anders als die SPD-Politikerin keine Wahlverluste zu verantworten gehabt habe. „Aber die Art und Weise des Umgangs ist natürlich innerhalb vieler Parteien ähnlich, und da ist die Linke leider keine Ausnahme“, fügte sie hinzu. „Wenn die Menschen wahrnehmen, wie in Parteien miteinander umgegangen wird, stärkt das sicher nicht das Vertrauen in die Politik.“

Wagenknecht glaubt auch, dass Frauen es grundsätzlich schwerer haben in politischen Führungspositionen. Es sei zwar schon so, dass so etwas wie Nahles auch Männer passieren könne. „Aber natürlich werden an Frauen teilweise andere Maßstäbe angelegt. Einem Mann hätte man das Absingen von Karnevalsliedern oder eine rustikale Ausdrucksweise vielleicht noch durchgehen lassen.“

Auch andere Politiker haben den Umgang in der SPD mit Nahles kritisiert. Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert verlangte ein Ende persönlicher Angriffe in der SPD. Bei den Beratungen in der Partei nach dem Rücktritt von Nahles habe es am Montag breite Einigkeit darüber gegeben, dass der „teils destruktive und verletzende Umgang der letzten Wochen“ der Vergangenheit angehören müsse, sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Daran werden wir uns selbst messen.“ Klar sei aber auch, dass nicht jede harte Auseinandersetzung die politische Debattenkultur zerstöre. „Ich bin persönlich immer für eine harte Auseinandersetzung in der Sache.“ Dafür habe auch Nahles gestanden das müsse eine Partei aushalten.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete und frühere Spitzenmanager Thomas Sattelberger hat einen „Sozialdarwinismus“ im politischen Karrierebetrieb kritisiert. „Manager arbeiten auch nicht mit Samthandschuhen – aber die Rücksichtslosigkeit in der Politik ist größer“, sagte Sattelberger der Deutschen Presse-Agentur. „In der Wirtschaft geht es zivilisierter zu.“ Viele Unternehmen „legen sehr großen Wert auf Teamarbeit und eine Feedbackkultur – das ist in der Politik wenig ausgeprägt“.