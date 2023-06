Sahra Wagenknecht denkt offen über eine neue Partei nach, hat aber noch ihre alte. Daraus ergibt sich weniger für Wagenknecht als vielmehr für ihre Partei, die Linke, ein Problem. Sie will nicht bangend darauf warten, wann sie denn nun verlassen wird, sondern in die Offensive kommen. Dies brachte ein Beschluss des Parteivorstands zum Ausdruck, der am Samstag veröffentlicht wurde. Darin macht der Vorstand nach eingehender Beratung einstimmig mit Wagenknecht Schluss, allerdings nur symbolisch. „Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht“, heißt es in dem Beschluss. Doch die Partei kann Wagenknecht aktuell nicht gegen deren Willen loswerden. Also bleibt es bei pfeffrig formulierten Forderungen.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Wagenknecht sei „der Aufforderung, eindeutig von einem konkurrierenden Parteiprojekt Abstand zu nehmen, bis heute nicht gefolgt“, klagt der Parteivorstand. Das stimmt: Noch am selben Tag, am Samstag, verbreitete Wagenknecht ein neues Interview, das sie gegeben hatte und in dem sie Spekulationen um die Neugründung einer eigenen Partei anheizte. Sie sei in „Diskussionen involviert“ und wünsche sich „natürlich, dass etwas in Bewegung kommt“. Der Parteivorstand beschrieb es in seinem Beschluss als ein „Gebot der Fairness“, dass alle, die sich am Projekt einer neuen Partei beteiligten, ihr Bundestagsmandat zurückgäben.

Viel Geld für die Linke steht auf dem Spiel

Damit sind nicht nur Wagenknecht, sondern auch andere Abgeordnete gemeint, die ihrem Lager in der Bundestagsfraktion zuzurechnen sind. Diese reagierten umgehend. So äußerte die Abgeordnete Jessica Tatti, der Parteivorstand wolle seine „beliebteste Politikerin endgültig loswerden, selbst wenn die Partei damit restlos zum Trümmerhaufen wird“. Der Parlamentarier Klaus Ernst verkündete, wer so einen Beschluss fasse, „verdient es, unterzugehen“. Der Parteivorstand „will anscheinend in der Bedeutungslosigkeit versinken“. Zaklin Nastic nannte das Vorgehen gegen Wagenknecht „völlig verantwortungslos“. Auch die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, ging auf Distanz zum Beschluss der Parteiführung. Sie beschrieb den Vorstoß gegen Wagenknecht als „großen Fehler und einer Partei unwürdig, die sich Solidarität und Pluralität auf die Fahnen schreibt“.

Zwar bildet das Lager Wagenknechts in der Fraktion nicht die Mehrheit. Doch verließe Wagenknecht die Fraktion mit zwei oder mehr Vertrauten, also mindestens zu dritt, belegte sie weniger als fünf Prozent der Sitze im Bundestag. Damit müsste sie ihren Status als Fraktion aufgeben und wäre nur noch als Gruppe dabei, die Linke verlöre viel Geld.

Am neu aufflammenden Streit um Wagenknecht zeigen sich nun deutlicher denn je die Risse, die quer durch die Partei gehen. Die Parteiführung stellte es in ihrem Beschluss so dar, dass es Wagenknecht selbst sei, die spalterisch vorgehe. Wenn Einzelne versuchten, der Partei mit Drohungen einen anderen Kurs aufzuzwingen, seien das „schlicht Erpressungsversuche“. Die Anhänger von Wagenknecht wiederum sehen die bekannteste Politikerin der Linken von Neidern und Opportunisten gemobbt. Dass sich die Lager annähern, steht nicht zu erwarten; eine baldige Entscheidung Wagenknechts über eine neue Partei aber auch nicht. Es heißt, sie prüfe, ob ein solches Projekt noch in diesem Jahr möglich sei.